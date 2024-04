Успіх серіалу Fallout від Amazon спричинив неабияке зростання популярності ігор цієї серії. Гравці стали повертатися до останніх ігор, що призвело до кількаразового зростання кількості одночасних гравців в усіх іграх, включно з класичними першими частинами. Але найбільший “бум” стався, звісно, в останніх проєктах — у першу чергу Fallout 76, а також Fallout 4.

Зважаючи на те, що Fallout 76 — м’яко кажучи, неоднозначна гра, кращим варіантом серед останніх проєктів у цьому всесвіті ми вважаємо все ж Fallout 4. Але враховуючи, що гра вийшла вже майже 10 років тому, грати зараз в оригінальну версію явно не варто: як і з іншими проєктами Bethesda, ігрова спільнота за цей час створила величезну кількість модів, що значною мірою покращують оригінальний геймплей, оновлюють графіку та виправляють баги, до яких у розробника так і не дійшли руки.

Тож ми вирішили скласти власний перелік модів, з якими у 2024 році “поностальгувати” у Fallout 4 буде набагато приємніше. Головним ресурсом тут є відповідний розділ на відомому сайті Nexus Mods, а найлегшим варіантом встановлення модів буде використання спеціального менеджера модів — Vortex.

Періодично вам зустрічатимуться моди, які у своїй роботі покладаються на ресурси інших модів — в такому випадку перед їхнім встановленням з’являтиметься попереджувальне вікно з переліком необхідних модів та посиланнями на відповідні сторінки. Також варто уважно прочитати опис мода, в першу чергу поради щодо його інсталяції — бувають випадки, коли простого завантаження та активації мода недостатньо.

Наостанок варто зауважити, що 25 квітня Bethesda нарешті випустила велике безплатне оновлення Fallout 4 для всіх платформ. На ПК зміни очікувано вийшли незначними (головна увага приділялась нативним версіям для консолей поточного покоління), але воно все ж таки змінило версію гри. Через це значна кількість модів перестала працювати, а зважаючи на їхній поважний вік — цілком можливо, що частина з них оновлень вже не отримають. Переважна більшість зі згаданих у цій статті продовжують працювати, але деякі з них наразі очікують апдейту — для кожного з них це зазначено окремо.

Технічні моди Fallout 4



Fallout 4 Script Extender (F4SE)

Інструмент, що розширює можливості моддерів і є обов’язковим для модів, які роблять суттєві зміни в оригінальній грі. На відміну від інших, його краще завантажити та встановити вручну: в архіві є readme-файл, який описує цю процедуру. Після встановлення гру треба буде запускати не через Steam, а через ярлик на Робочому столі, для якого треба встановити параметр Run as administrator. Але перед цим слід хоча б раз запустити гру традиційним способом — у Fallout 4 всі налаштування якості графіки та вибір роздільної здатності виконуються в окремому лаунчері, тоді як F4SE його пропускає. І останнє — ставити його треба лише у випадку, коли обраний мод його потребує; сам по собі F4SE вам не потрібен.

Як і очікувалось, F4SE наразі не сумісний з оновленою версією гри — розробник утиліти вже проінформував спільноту, що працює над апдейтом, але не може сказати, коли він буде готовий.



Achievements

Використання модів відключає досягнення у Steam — тож цей мод повертає можливість їх отримання з активними модами. Achievements — один з небагатьох у цій статті модів, що покладається на можливості F4SE, тому з його використанням також доведеться зачекати — скоріше за все, після оновлення F4SE цей мод запрацює автоматично.



Unofficial Fallout 4 Patch — UFO4P

Без аналогічного моду не обходиться жодна гра Bethesda — от і для Fallout 4 спільнота розробляє неофіційний патч, що виправляє сотні багів. Крім того, ряд інших модів також використовують UFO4P, тому його встановлення можна вважати обов’язковим.

Варто зазначити, що крім базової версії гри, цей мод також потребує наявності всіх шести офіційних DLC, які можна придбати як окремо, так і отримати у складі розширеної версії гри – Fallout 4: Game of the Year Edition (до речі, якщо ви пропустили великий розпродаж Fallout у Steam, придбати Fallout 4: G.O.T.Y. зі знижкою 75% все ще можна у GOG – пропозиція діє до 1 травня).

UFO4P вже отримав апдейт до версії 2.1.6 і сумісний з останнім оновленням Fallout 4. Варто зазначити, що версія гри у GOG залишається старою (принаймні поки що), тому її власникам все ще треба використовувати попередню версію UFO4P — 2.1.5.



Bethini Pie (Performance INI Editor)

Цей мод зовсім не обов’язковий (і навіть не зовсім мод), але він значно полегшить життя тим гравцям, що люблять детально налаштовувати продуктивність гри, редагуючи ini-файл. Bethini Pie — це утиліта, що зробить цей процес комфортнішим за допомогою зручного графічного інтерфейсу. Крім Fallout 4, вона також підтримує Starfield та Skyrim Special Edition.

Покращення графіки та звуку



Vivid Fallout – All in One

Традиційно для ігор Bethesda, для Fallout 4 існує велика кількість текстурних паків, що покращують вигляд ландшафту, будинків тощо. Якщо ж обирати якийсь один, то це, мабуть, буде “Vivid Fallout – All in One” — цілий набір модів одного розробника, який покриває різні категорії текстур. При цьому вони ще й краще оптимізовані за оригінальні, тож потребують менше відеопам’яті — і дуже добре зберігають оригінальний стиль гри, на відміну від деяких інших текстурних паків.



True Storms – Wasteland Edition (Thunder-Rain-Weather Redone)

Мод, що робить негоду набагато атмосфернішою та різноманітнішою – True Storms додає у гру кислотні дощі, пилові бурі, непроглядний туман тощо. Тобто саме те, що й очікуєш від ядерної пустелі.



Another Pine Forest Mod

Мод додає у гру густий сосновий ліс — це, звісно, не дуже автентично, але хто сказав, що після ядерної війни світ обов’язково має перетворитися на мертву пустелю?



Reverb and Ambiance Overhaul

Ще один мод, що має на меті зробити гру атмосфернішою — цього разу “звуковий”. Reverb and Ambiance Overhaul робить реалістичнішими багато звуків, зокрема відлуння від пострілів або фоновий шум.

Покращення геймплею



Full Dialogue Interface

В ігрових діалогах ви бачите лише скорочену версію тих варіантів, які ви можете обрати для подальшого спілкування, і далеко не завжди з них зрозуміло, що саме мається на увазі й що насправді скаже ваш персонаж. У повній відповідності до назви, цей мод замінює скорочені репліки на повні версії — тож гравець відразу бачить, що саме він може сказати у відповідь.



Extended Dialogue Interface

Ще один мод, що покращує систему діалогів. Extended Dialogue Interface новіший і не тільки показує повний текст відповідей, але й дозволяє мати більше ніж чотири варіанти (це вже стане в пригоді для інших моддерів, що створюють моди з новим контентом).

На жаль, оскільки Extended Dialogue Interface для своєї роботи потребує Fallout 4 Script Extender, на момент написання статті мод не працює та очікує на оновлення F4SE.



FallUI — Inventory

Стандартний інтерфейс гри не дуже зручний, особливо це стосується інвентарю. FallUI робить його практичнішим і більш інформативним. Мод переробляє не тільки інвентар гравця, але й інші — торговців, ящиків і т.д. FallUI — це ціла серія модів, на сторінці Inventory можна знайти посилання на інші (HUD, Map, Workbench тощо).



New Equipment Overhaul (NEO)

Модів, що переробляють зброю й обладунки та додають нові моделі, існує безліч — у том числі й величезні “мегамоди”, на кшталт Armorsmith/Weaponsmith Extended або Armor and Weapon Keywords Community Resource (AWKCR). Але на нашу думку, такі “монстри” — це вже занадто, і краще звернутися до більш легкого та нового New Equipment Overhaul, який можна доповнити іншим модом цього ж автора – Equipment and Crafting Overhaul (ECO).



Lowered Weapons

Lowered Weapons — дуже простий (і старий) мод, що змушує персонажа опустити зброю, яку він тримає в руках, коли вона не використовується. Крім того, що це має більш природний і реалістичний вигляд, таким чином мод ще й збільшує поле зору від першої особи.



Faster Terminal Displays

Комп’ютерні термінали у Fallout 4 працюють дуже повільно, і це не може не дратувати. На щастя, за допомогою моду Faster Terminal Displays можна значно підвищити їхню швидкодію.



Improved Map with Visible Roads

Цей мод додає на карту видимі дороги та інші деталі, що робить орієнтування по ній значно зручнішим.



There It Is – Satellite Maps For Collectors

Якщо ж вам взагалі не подобається застарілий вигляд оригінальної карти, цей мод — для вас. There It Is замінює монохромну карту на “супутникові” знімки, перетворюючи карту у Pip-Boy на такий собі Google Maps, причому за бажанням на ній можуть бути позначені не тільки локації, але й розташування журналів, “пупсів”, голострічок, силової броні тощо – справжня знахідка для колекціонерів.



Classic V.A.T.S.

Мод повертає класичну систему прицілювання V.A.T.S. з Fallout 3 — з повною зупинкою часу. Для тих, кому повна пауза не подобається, а оригінальне сповільнення часу недостатнє, розробник зробив можливим вибір коефіцієнта сповільнення.