На щастя, Ілон Маск поки перестав коментувати війну в Україні, але компанії Apple пощастило менше. Адже мільярдер висловився на свою багатомільйонну аудиторію в соцмережі X проти інтеграції ChatGPT в пристрої Apple, яка була анонсована на конференції для розробників WWDC 2024. Маск навіть пригрозив заборонити девайси Apple у своїх компаніях та відбирати їх у відвідувачів на вході.

“Якщо Apple інтегрує OpenAI на рівні ОС, то пристрої Apple будуть заборонені в моїх компаніях. Це неприпустиме порушення безпеки. І відвідувачам доведеться віддавати свої пристрої Apple на вході, де вони будуть зберігатися в клітці Фарадея” – написав Маск в Х.

Ілон Маск вже давно критикує Сема Альтмана та OpenAI, на початку цього року він навіть подав на компанію до суду, звинувативши її в бажанні заробити та у відмові від місії розробити штучний інтелект, який принесе користь людству.

Після запуску чатбота ChatGPT восени 2022 року, Ілон Маск став одним із найбільших критиків швидкого впровадження штучного інтелекту. У 2023 році він був одним з понад 1000 підписантів відкритого листа, у якому відомі вчені та лідери технологічної індустрії закликали призупинити експерименти з ШІ.

Втім, вже через декілька місяців Маск створив компанію xAI, яка сама зайнялася розробкою моделей штучного інтелекту і тепер оцінюється у $24 млрд після залучення фінансування.