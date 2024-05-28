Стартап xAI Ілона Маска оцінюється в $24 млрд після того, як компанія залучила $6 млрд у межах раунду фінансування серії B. Про це повідомляє Reuters.

Раунд фінансування був підтриманий інвесторами – вони роблять великі ставки на конкурентів таких компаній, як OpenAI, в перегонах штучного інтелекту, які загострюються.

У компанії зазначили, що гроші будуть використані для виведення перших продуктів xAI на ринок, створення передової інфраструктури, а також прискорення досліджень і розробок майбутніх технологій.

“У найближчі тижні ми оголосимо ще багато чого”, – зазначив Ілон Маск у відповідь на оголошення про фінансування.

Ілон Маск оголосив про створення xAI минулого літа. Місія компанії – “зрозуміти справжню природу Всесвіту”. До роботи в xAI долучилися представники DeepMind, Microsoft Corp. і Tesla Inc, а також в академічних установах, таких як Університет Торонто.

Восени минулого року стало відомо, що xAI запускає власну версію ChatGPT. Чат-бот на основі ШІ отримав назву Grok. Напередодні Ілон Маск заявив інвесторам, що xAI має на меті створити суперкомп’ютер для роботи наступної версії Grok.