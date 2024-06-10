На WWDC 2024 Apple нарешті показала набір функцій на основі штучного інтелекту для iPhone, iPad та Mac, які компанія називає Apple Intelligence та які будуть глибоко інтегрований в iOS 18, iPadOS 18 та у новій macOS Seqoia.

Компанія підтвердила співпрацю з OpenAI під час презентації. GPT-4o буде інтегрованим в iOS 18, iPadOS 18 та macOS Sequoia, й дозволить використовувати всі можливості чатбота без потреби перемикатися на окрему програму. Також ChatGPT буде інтегровано у всі інструменти для написання тексту та генерації зображень.

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Apple Intelligence дасть користувачам можливість покращити свій текст і ефективніше спілкуватися. Завдяки новим загальносистемним інструментам письма, вбудованим в iOS 18, iPadOS 18 і macOS Sequoia, користувачі можуть переписувати, вичитувати та резюмувати текст майже скрізь, включно з поштою, нотатками й сторінками та програмами сторонніх розробників.

Нова функція Rewrite зможе змінювати тон повідомлень, додавати жарти та перефразовувати речення. Зокрема функція перевірятиме граматику, вибір слів і структуру речень, а також допоможе відредагувати текст з усіма поясненнями, які користувачі зможуть переглянути та прийняти. Функція Summarize допоможе підсумовувати текст на сторінці у будь-яких програмах, сайтах тощо.

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Нова функція з’явиться й у “Пошті”. За допомогою Apple Intelligence, система визначатиме пріоритетність тих чи інших листів та показуватиме підсумок вмісту листів замість того, щоб відображати перших кілька слів. Також буде функція розумних відповідей, яка даватиме пропозиції для швидких відповідей.

Така ж функція пріоритетності працюватиме у сповіщеннях. Відтепер сповіщення, які система вважатиме найпріоритетнішими, будуть з’являтися зверху списку. Вони також матимуть підсумок тексту чи інших повідомлень. Пріоритетність буде доступна як і один з режимів зосередження та допоможе отримувати лише важливі повідомлення.

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У програмах “Нотатки” та “Телефон” користувачі можуть записувати, транскрибувати та підсумовувати аудіо. Коли під час розмови починається запис, учасники автоматично отримують сповіщення, а після завершення розмови Apple Intelligence генерує підсумок, щоб допомогти згадати ключові моменти.

Apple також показала можливості генеративного штучного інтелекту з Image Playground. За допомогою нової функції, яка буде автоматично вбудована в програми компанії, зокрема iMessage, користувачі зможуть створювати різні зображення у трьох стилях: анімація, ілюстрація та скетч. Також для цієї функції буде окрема програма.

Функція Genmoji також використовувати генеративний штучний інтелект для того, аби створювати нові емоджі просто за допомогою текстового вводу. Ці Genmoji можна буде використовувати в iMessages або як наліпку чи реакцію.

Apple Intelligence використовуватимуть у програмі “Фотографії” для швидкого пошуку тих чи інших знімків, картинок, скриншотів тощо. Розумний пошук можна буде використовувати й для відео. Штучний інтелект також можна буде задіяти для того, аби прибрати непотрібні елементи з фото.