Ілон Маск подав до суду на OpenAI. У позові мільярдер звинувачує компанію в тому, що вона відмовилася від місії розробити штучний інтелект, який принесе користь людству. Про це пише The Verge.

Маск також звинувачує OpenAI у тому, що партнерство з Microsoft перетворило її на дочірню компанію, завданням якої є збільшити прибутки.

За його словами, такі дії є прямим порушенням угоди між засновниками компанії у 2015 році, одним із яких був і сам Маск.

Одним із порушень він також називає те, що дизайн моделі GPT-4 тримають у повній таємниці, й що це обумовлено бажанням заробити, а не питаннями безпеки. Він також сказав, що GPT-4 – це вже власність Microsoft.

Позов вимагає від компанії повернутися до початкової місії, яка полягає у розвитку штучного інтелекту на благо людства, а не на користь директорів та Microsoft.

У 2023 році Маск запустив власну компанію з розробки штучного інтелекту xAI та чат-бот Grok, який був доступний користувачам X із преміальною підпискою.