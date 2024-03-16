У листопаді 2023 року космічний апарат NASA Voyager 1 почав надсилати на Землю постійний радіосигнал, проте дані були спотворені і їх неможливо було використати. Однак зараз в інженерів NASA з’явився прогрес у розумінні цієї проблеми.

Як повідомляється, джерело проблеми може полягати в одному з трьох бортових комп’ютерів підсистеми польотних даних (FDS), яка відповідає за пакування даних перед їх відправленням на Землю.

3 березня командна Voyager 1 побачила активність в одній частині FDS, яка відрізняється від решти потоку спотворених даних. Цей сигнал й досі не відповідає тому, як FDS має працювати належним чином, але вони змогли виявити, що цей сигнал містить зчитування всієї пам’яті FDS.

Інженери порівнюють новий сигнал з тим, що було отримано до виникнення проблеми й шукають розбіжності, що потенційно може вивести їх на джерело проблеми.

Далі інженери планують спонукати FDS спробувати різні послідовності у своєму пакеті програмного забезпечення у надії, що проблему можна буде розв’язати шляхом обходу пошкоджених пакетів.

Зараз Voayger 1 знаходиться на відстані у понад 24 мільярди кілометрів від Землі й на те, щоб надіслати сигнал та отримати відповідь команді інженерів потрібно близько 45 годин, тож потенційне розв’язання проблеми займе ще чимало часу.

Voyager 1 як і його зонд-близнюк Voyager 2 запустили ще у 1977 році для дослідження найвіддаленіших планет Сонячної системи та їхніх супутників.