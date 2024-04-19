Аерокосмічна корпорація Northrop Grumman працює зі SpaceX Ілона Маска над проєктом мережі супутників-шпигунів. Анонімні джерела стверджують, що супутники-прототипи вже запущені на орбіту та постачають тестові розвідані до Національного офісу рекогностування, повідомляє Reuters.

Програма має на меті посилити здатність уряду США відстежувати військові та розвідувальні цілі з низької навколоземної орбіти, надаючи зображення з високою роздільною здатністю, які раніше отримувалися здебільшого завдяки дронам і розвідувальним літакам.

Раніше над цим проєктом працювала лише SpaceX. Залучення компанії Northrop Grumman відображає бажання урядовців уникнути надмірного контролю над програмою в руках одного підрядника, повідомили Reuters чотири особи, знайомі з проєктом.

Northrop Grumman надає датчики для деяких супутників SpaceX. За словами двох джерел, Northrop Grumman буде тестувати ці супутники на своїх об’єктах перед запуском. В найближчі роки на об’єктах Northrop Grumman очікується щонайменше 50 супутників SpaceX, на яких будуть проводитися тестування і встановлення датчиків.

Коли до програми була залучена лише SpaceX контракт вже тоді становив $1,8 млрд

Northrop Grumman має довгу історію як підрядник у сфері оборони та розвідки. Та вже надає уряду США продукти та послуги, в тому числі військові супутники, космічні апарати та космічний зв’язок.

Після повного розгортання нової супутникової шпигунської мережі вона буде оснащена набором різних датчиків, в тому числі оптичними та радіолокаційними. Система також включатиме супутники-ретранслятори, які зможуть передавати зображення та інші дані через мережу.