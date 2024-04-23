Рівень травматизму на об’єктах SpaceX у 2023 році продовжував перевищувати середній показник у галузі. Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані про безпеку, які компанія надала американським регуляторам.

Оприлюднені Управлінням з охорони праці (OSHA) дані за минулий рік також свідчать, що на деяких об’єктах SpaceX рівень травматизму став гіршим, ніж у 2022 році.

Приміром, на комплексі в Браунсвіллі у штаті Техас SpaceX повідомила про 5,9 травм на 100 працівників у 2023 році. За підсумками 2022 року тут зафіксували 4,8 травм. У середньому в космічній галузі цей показник складає 0,8 травм.

Експерти з безпеки кажуть, що високий рівень травматизму повинен викликати занепокоєння у клієнтів SpaceX, включаючи NASA. Федеральна космічна програма останнім часом все більше покладається на SpaceX та станом на 2022 рік заплатила компанії щонайменше $11,8 млрд за різні контракти.

“NASA має бути занепокоєним якістю роботи”, – сказав Девід Майклз, колишній адміністратор OSHA, який зараз є професором Університету Джорджа Вашингтона.

Він також додав, що високий рівень травматизму може бути “показником низької якості виробництва”.

Високий рівень травматизму в компанії минулого року став предметом розслідування Reuters, яке виявило щонайменше 600 раніше незареєстрованих травм працівників SpaceX. Ці травми призвели до переломів кінцівок, ампутацій, серйозних черепно-мозкових травм і одного смертельного випадку.

Раніше повідомлялося, що американські чиновники з охорони праці оштрафували SpaceX Ілона Маска на $3600. Це сталося після нещасного випадку на майданчику компанії у штаті Вашингтон.