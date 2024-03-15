Zorin OS це — похідний від Ubuntu дистрибутив Linux, що відомий своєю привітністю до звиклих до Windows користувачів — отримав версію 17.1, разом з якою з’явилось 3 різних видання операційної системи, як повідомляє The Register.

Zorin OS 17.1 все ще базується на майже дворічному випуску Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish який незабаром буде замінено на нову LTS-версію 24.04 Noble Numbat.

Спеціальне видання Education є безплатним і додає асортимент програмного забезпечення, орієнтованого на дітей та молодших користувачів.

Збірка включає навчальні ігри та середовища програмування. Це комплексна добірка, яка включає деякі неочевидні інструменти, такі як зручна програма LogSeq для ведення та організації нотаток.

Також до збірки входить розширення GNOME Reading Strip, яке затінює весь екран, окрім вузької горизонтальної смуги, щоб допомогти тим, хто має дислексію або труднощі з читанням.

У версії Pro вартістю 48 євро пропонується інший набір програм. Всі програми, що входять до складу дистрибутиву, є FOSS, тобто відкритими, а це оце означає, що переважна більшість з них розповсюджується безплатно. Пакет Pro містить розширену підтримку, а також додаткові макети робочого столу, доступні у програмі Zorin Appearance.

Це все ще GNOME, тому програми здебільшого не мають рядка меню, але Zorin OS дає більше можливостей для налаштування, ніж будь-який інший дистрибутив на основі GNOME.

Крім того, Zorin OS ще й один з найбільших дистрибутивів у світі. Наприклад, випуск Education не встановиться без 35 ГБ вільного місця на диску.

Також очікується версія Lite, яка має ідентичний вигляд, але менш вимогливе середовище робочого столу. На жаль, точної дати релізу ця версія ще не має.

Окрім власних пакунків Debian, система також підтримує пакунки Snap і Flatpak. Крім того, у головному меню є пункт Підтримка програм для Windows. Ця опція встановлює Bottles, яка є обгорткою для WINE, що ізолює кожну програму Windows у власний окремий контейнер для покращення стабільності.

Зараз WINE має версію 9 і працює досить добре, значною мірою завдяки комерційному ігровому обладнанню для Linux. Також приємно, що якщо ви спробуєте встановити щось, що має власну версію для Linux, WINE це помітить і повідомить вас про це.