Нагадування з Google Keep з’являтимуться в Google Tasks. Нова функціональність з’явиться протягом року та дозволить переглядати, редагувати та виконувати свої нагадування з Keep у Tasks, календарі та асистенті.

Ця нова функція зробить Tasks єдиним рішенням для керування справами та нагадуваннями у Workspace.

Незалежно від того, чи зберігатиме користувач щось із Keep, Gmail, Chat, Docs, календаря чи асистента, Tasks подбає про те, щоб це було актуально та доступно для всіх продуктів Workspace.

У Google Tasks протягом року почнуть з'являтися нагадування з Keep

Попри те, що зараз Google Tasks не підтримує нагадування на основі локацій, у Google кажуть, що користувачі однаково матимуть змогу додавати нагадування на основі часу або місця розташування до будь-якої нотатки, щоб отримувати сповіщення саме там і коли це потрібно.