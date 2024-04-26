Нагадування з Google Keep з’являтимуться в Google Tasks. Нова функціональність з’явиться протягом року та дозволить переглядати, редагувати та виконувати свої нагадування з Keep у Tasks, календарі та асистенті.

Ця нова функція зробить Tasks єдиним рішенням для керування справами та нагадуваннями у Workspace.

Незалежно від того, чи зберігатиме користувач щось із Keep, Gmail, Chat, Docs, календаря чи асистента, Tasks подбає про те, щоб це було актуально та доступно для всіх продуктів Workspace.

Попри те, що зараз Google Tasks не підтримує нагадування на основі локацій, у Google кажуть, що користувачі однаково матимуть змогу додавати нагадування на основі часу або місця розташування до будь-якої нотатки, щоб отримувати сповіщення саме там і коли це потрібно.