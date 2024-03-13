Apple планує відкрити нову дослідницьку лабораторію в Китаї, цього разу в Шеньчжень (провінція Гуандун). Про це пише China Daily.

Повідомляється, що мета нової лабораторії полягатиме у наданні більшої підтримки співробітникам у регіоні та поглибленні співпраці з місцевими постачальниками.

Нова лабораторія розширить можливості тестування та дослідження таких продуктів, як iPhone, iPad та Apple Vision Pro.

«Ми вже інвестували 1 мільярд юанів ($139,4 мільйона) у лабораторію прикладних досліджень у Китаї. І завдяки новому плану розширення наші інвестиції продовжуватимуть зростати… Ми вирішили розташувати дві лабораторії прикладних досліджень у Китаї через потужне виробництво країни та сильну присутність місцевих постачальників», – розповіла Ізабель Ге Махе, віцепрезидентка і директорка Apple Greater China

Ізабель також додала, що за минулі 5 років кількість працівників у штаті науково-дослідних розробок у Китаї подвоїлась. Компанія також розширить можливості Шанхайської лабораторії прикладних досліджень для підтримки надійності, якості та аналізу матеріалів для всіх продуктових ліній.