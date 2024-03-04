Частка гравців Steam з екранами 1440p зросла майже до 20%

Згідно зі статистикою Valve, 18,99% користувачів сервісу Steam використовують екрани з роздільністю 2560×1440. За даними Steam Hardware Survey, у лютому поточного року максимально зросла кількість власників дисплеїв з режимом 1440p. Лише за місяць їх частка збільшилась на 2,97%.

Переважна більшість гравців користуються екранами з роздільністю 1920×1080. Full HD залишається “народним вибором”, тож не дивно що 58,82% систем у Steam підтримують саме такий режим. Втім частка екранів 1080p за минулий місяць знизилась на -0,88%.

Потужна ідея “4К для кожного” просувається повільніше, ніж можна було очікувати. Навіть серед активних гравців Steam дисплеї з режимами 3840×2160 та 3440×1440 сумарно набирають лише 5,67% – 3,54% та 2,13%, відповідно. Щобільше, останній місяць зими призвів до втрат у цих категоріях на користь 2560×1440.

Зростаюча популярність екранів 1440p не викликає подиву. Такий режим дозволяє відчутно збільшити “ігрові горизонти” у буквальному сенсі. Разом з тим роздільність 2560×1440 є компромісним режимом з точки зору системних вимог. Хоча для комфортної гри у важких проєктах з максимальною якістю картинки вже знадобляться досить потужні відеокарти.

Наприклад, високі fps у 1440p забезпечать графічні адаптери GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 ГБ (одна, друга), які нещодавно побували в нас на огляді. Гідну конкуренцію тут складає Radeon RX 7900 XT 20 ГБ. Також хорошими більш доступними варіантами будуть GeForce RTX 4070 SUPER 12 ГБ й базові GeForce RTX 4070 12 ГБ. Тоді як AMD для бадьорої гри у режимі 2560х1440 пропонує Radeon RX 7800 XT 16 ГБ, а також оновлену Radeon RX 7900 GRE 16 ГБ.