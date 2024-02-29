Нещодавно представлені відеокарти серії GeForce RTX 4070 Ti SUPER стали найбільш очікуваним оновленням актуальної лінійки графічних адаптерів NVIDIA. Збільшення потужності GPU, розрядності шити та місткості пам’яті до 16 ГБ роблять цю модель бажаним придбанням для вибагливих, але не марнотратних гравців, які навіть попри своє захоплення керуються раціональним підходом. Виробники запропонували безліч різнопланових моделей оновленої серії, тож продовжуємо знайомитись з цікавими представницями SUPER-лінійки. Цього разу в нас на огляді GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC 16G.

Компанія GIGABYTE пропонує відразу декілька моделей GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 ГБ серед яких окрему позицію займає GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC 16G. У довгій назві відразу фіксуємо наявність позначення “ОС”, що у контексті відеокарт зазвичай відображує наявність штатного прискорення.

У цьому випадку прискорення отримав графічний процесор. Замість рекомендованих 2340/2610 МГц для GPU використовується частотна формула 2340/2655 МГц. Тож середнє значення прискорення збільшене на 55 МГц.

Мікросхеми пам’яті GDDR6X працюють на 1313 МГц, тож результуюча ефективна частота складає 21 000 МГц. Нагадаємо, що відеокарти лінійки GeForce RTX 4070 Ti SUPER отримали 256-бітову шину. Через збільшення розрядності також зросла загальна пропускна здатність, яке тепер складає 672 ГБ/c.

GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC 16G зовні досить габаритна модель. Відеокарта має загальні розміри – 300 х 130 х 57,6 мм та важить майже 1,3 кг.

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Для відеокарти використовується кулер з масивним радіаторним блоком, у конструкції якого передбачено дві великі касети з алюмінієвими пластинами. При цьому форма профілю пластин враховує технологічний внутрішній рельєф з тим, щоб максимально використати наявний простір, тим самим збільшивши загальну площу розсіювання тепла.

Касети пов’язані між собою за допомогою теплових трубок, причому у конструкції передбачено аж вісім таких елементів.

У основі теплоз’ємника лежить мідна плита, що безпосередньо контактує з кристалом графічного процесора. До того ж через теплопровідні наліпки до пластини дотичні й мікросхеми пам’яті. Для охолодження силових збірок також використовується загальний радіаторний блок.о

Попри те, що загальна довжина відеокарти сягає 300 мм, друкована плата ледве більша за половину адаптера – 175 мм. Силова підсистема GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC 16G передбачає 10-фазну конфігурацію для GPU, що управляється контролером uPI uP9512R. Стабілізатор живлення побудований на збірках Vishay SIC653A з максимальним робочим струмом до 50 А. Для мікросхем пам’яті організована двофазна схема з контролером uPI uP9529Q та тими ж чипами DrMOS, що й для GPU – Vishay SIC653A.

Мікросхеми пам’яті GDDR6X розташовані майже впритул до GPU. У цьому випадку використовуються Micron D8BZC, що за специфікацією розраховані на роботу з частотою 1313 МГц (ефективні 21 000 МГц).

Повертаючись до системи охолодження зазначимо, що для обдуву радіаторного блоку використовується конфігурація з трьома вентиляторами осьового типу. Задіяні вентилятори діаметром 90 мм, що мають дев’ять лопатей зі специфічним профілем, що передбачає наявність додаткових ребер у центральній зоні.

Зі спеціфічних особливостей можна зазначити, що для вентиляторів використовуються втулкові підшипники, що мають знижений рівень шуму, а для підвищення строку роботи застосовується мастило з графеновим включенням.

Для боротьби з можливим виникненням ефекту турбулентності використовується режим з протилежним обертанням сусідніх вентиляторів.

Кулер також підтримує режим напівпасивного охолодження, зупиняючи вентилятори під час невисокого навантаження. В інтерпретації виробника така технологія має назву 3D Active Fan.

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Для підключення додаткового живлення на відеокарті передбачений один роз’єм 12HVPWR. Попри те, що NVIDIA рекомендує використовувати для систем з відеокартами GeForce RTX 4070 Ti SUPER блоки живлення на 700+ Вт, для прискореної версії адаптера інженери GIGABYTE радять використовувати БЖ потужністю від 750 Вт.

Адаптер має додатковий індикатор подачі живлення. При відхиленні параметрів світлодіод біла силового конектора почне мерехтіти, привертаючи увагу до потенційної проблеми.

Відеокарта оснащена двома BIOS. У штатному випадку використовується режим ОС, за необхідності знизити рівень шуму кулера передбачений режим “Silent”. Відповідний двопозиційний перемикач розташований на верхній стороні друкованої плати.

Зі зворотної сторони GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC 16G прикрита алюмінієвою захисною пластиною. Розробники з користю використовують співвідношення загальних габаритів адаптера та значно компактнішої друкованої плати. Приблизно третину декоративної панелі відведено під вентиляційний отвір для наскрізного продуву радіаторного блока. Це напевно покращить швидкість відведення та розсіювання тепла.

Дизайнери GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC 16G не оминули тему додаткового підсвічування, але у цілому були досить стриманими у цьому. RGB-підсвітка передбачена для логотипа GIGABYTE на бічній панелі.

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Крім того, додаткова ілюмінація є у зоні вентиляторів. Відповідні світловоди розташовані на зовнішніх радіусах. Втім цю область можна добре розгледіти при вертикальному розташуванні відеокарти у системному блоці.

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Підсвітка налаштовується у фірмовій утиліті GIGABYTE Control Center. Доступні десять режимів, також передбачена можливість вимкнути підсвічування. Є опція синхронізації “вогників” на всіх елементах системи.

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У комплекті з відеокартою постачається пара металевих кронштейнів для фіксації та підтримки адаптера. Один з них трьома гвинтами кріпиться безпосередньо на торцевій панелі відеокарти, другий попередньо на додаткових стійках фіксується на материнській платі. Конструкція Anti-sag bracket вже певний час пропонується виробником для масивних графічних адаптерів для надійного захисту від провисання.

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Початковий процес фіксації можливо не найзручніший, але налаштувати конструкцію доведеться один раз. При цьому підсумкова конструкція естетично нейтральна та добре виконує свою роботу.

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Склад інтерфейсної панелі GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC 16G стандартний для відеокарт серії – три DisplayPort 1.4a та один HDMI 2.1a. Значну частину металевої пластини займає вентиляційна решітка, втім, враховуючи поперекове позиціювання пластин радіатора, сила повітряного потоку на видування відносно невелика.

Конфігурація тестового стенда

Для тестування можливостей відеокарти ми використовували платформу, надану компанією Artline – одна з можливих варіацій ARTLINE Gaming X57. ПК оснащувався процесором Core i7-13700KF (8/16+8; 3,4/5,4 ГГц + 2,5/4,2 ГГц), материнською платою GIGABYTE Z790 GAMING X (Intel Z790) та двоканальним комплектом 2×32 ГБ оперативної пам’яті DDR5-6000 G.Skill Ripjaws S5 White (CL30-40-40-96). Для охолодження CPU задіяна трьохсекційна рідинна система JONSBO TG-360 Black.

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Як системний накопичувач використовувався Сrucial P3 500 ГБ. Для ігрової платформи такого рівня вочевидь потрібен або додатковий SSD, або початково бажано орієнтуватись на модель більшої місткості.

За живлення відповідав блок GIGABYTE UD850GM (80 PLUS GOLD; 850 Вт), а система була зібрана в ефектному корпусі Artline Overlord з прозорими фронтальною та бічною панелями. Кейс штатно оснащений чотирма 120-мм вентиляторами з RGB-підсвічуванням, тож під час ігрових сесій можна створювати відповідний настрій.

Процесор: Core i7-13700KF (8/16+8; 3,4/5,4 ГГц + 2,5/4,2 ГГц)

Охолодження CPU: JONSBO TG-360 Black

Материнська плата: GIGABYTE Z790 GAMING X (Intel Z790)

Оперативна пам’ять: G.Skill Ripjaws S5 White DDR5-6000 2×32 ГБ (CL30-40-40-96)

Накопичувач: Сrucial P3 500 ГБ (M.2 PCI-E)

Блок живлення: GIGABYTE UD850GM (80 PLUS GOLD; 850 Вт)

Корпус: Artline Overlord

GeForce RTX 4070 Ti SUPER в роботі

Перш за все цікаво було оцінити температурні показники роботи відеокарти. У режимі спокою вентилятори системи охолодження зупиняються й адаптер працює безшумно. При цьому габаритний радіаторний блок дозволяє отримувати хороші показники.

В таких умовах температура GPU трималась на рівні 31С (40С hot spot), мікросхеми пам’яті нагрівались до 34С.

Під час ігрового навантаження у штатному режимі температура графічного процесора підвищувалась до 63С (76С hot spot), а мікросхеми GDDR6X нагрівались до 66С. Як видно на скрині, GPU максимально прискорювався до 2880 МГц. Що ж до алгоритму роботи кулера, то оберти вентиляторів на піку підвищувались до 1580 об/хв.

Згідно з показниками моніторингу GPU-Z, відеокарта GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC під навантаженням споживала до 304 Вт енергії, що майже на 20 Вт вище заявленого показника (285 Вт) для GeForce RTX 4070 Ti SUPER, що працює з рекомендованою частотною формулою. Вочевидь штатне прискорення GPU потребує збільшення ліміту, що також пояснює рекомендацію виробника використовувати для системи БЖ дещо вищої потужності.

При перемиканні у режим Silent частотні характеристики графічного процесора не змінюються. Як бачимо, максимальні показники також досягають меж 2880 МГц. Відеокарта дійсно починає працювати тихіше під навантаженням, оскільки максимальна частота обертів вентиляторів знижувалась до 1350 об/хв. Температури елементів підвищуються на декілька градусів – GPU нагрівався вже до 65С (79С hot spot), пам’ять – до 70С.

Продуктивність

Для оцінки можливостей GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC показники тестової моделі порівнюються з такими для GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ з рекомендованою частотною формулою.

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Синтетичні тестові траси 3DMark реєструють покращення показників на 10–15%. Збільшення пропускної здатності, а особливо місткості пам’яті можуть буди принциповими для певних робочих завдань. Саме на це натякає різниця у 15–28% на етапах рендерінгу та візуалізації у Cinebench 2024, Blender 4.0 та V-Ray 5.0.

Для подібних завдань оновлена GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 ГБ пропонує відчутне прискорення. Додаткові обчислювальні блоки графічного процесора також надають свій внесок, але основні переваги забезпечує саме покращена підсистема пам’яті. Нагадаємо, що GeForce RTX 4070 Ti окрім меншої місткості (12 ГБ), також використовують 192-бітову шину проти 256-бітової у RTX 4070 Ti SUPER 16 ГБ. При однаковій ефективній частоті GDDR6X (21 000 МГц), оновлена модель отримує пропускну здатність пам’яті на рівні 672 ГБ/с, тоді як у RTX 4070 Ti 12 ГБ цей показник складає 504 ГБ/c.

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Як на рахунок ігор? Тут багато що залежить від роздільності. Наприклад, у 1080p навіть при максимальних налаштуваннях якості потреби не перевищують 12 ГБ, тому різниця зазвичай вкладається у межі 5–8%. При використанні 1440p перевага GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 ГБ у середньому збільшується до 10%, та зростає до 12–15% у режимі 4К.

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Активація трасування променів, окрім підвищення навантаження на GPU, також збільшує потребу у пам’яті відеокарти. Звичайно тут вже багато що буде залежати від певного проєкту, але SUPER-модифікація як мінімум буде мати перевагу у 10–15%. В окремих випадках, коли місткості пам’яті у 12 ГБ буде відчутно не вистачати, різниця може бути значно вагомішою. В нашому тестовому переліку поки немає гри Alan Wake 2, але це один з прикладів, коли активація RT у режимі 4К фактично виключає з переліку придатних відеокарт всі моделі, що мають менше ніж 16 ГБ пам’яті. Поки це окремі випадки, але чи не буде згодом зростати їх кількість.

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У найбільш скрутних випадках на допомогу приходить технологія інтелектуального масштабування. Здається, останнім часом підтримка DLSS/FSR у нових проєктах вже навіть не згадується. Передбачається, що вона є за замовчуванням. Скоріше відсутність такої – привід для окремого обговорення. Як це нещодавно сталося з Helldivers 2, розробникам якої не вистачило ресурсів, щоб реалізувати підтримку технологій перед запуском проєкту. Але це також скоріше виключення.

Загалом GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 ГБ – чудовий варіант для 1440p. Відеокарта зазвичай може забезпечити високу продуктивність з максимальними налаштуваннями якості та дає змогу сміливо бавитись з трасуванням променів. Втім наявність 16 ГБ пам’яті також віднести модель до категорії відеокарт, яким підвладний режим 4К. Тут GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 ГБ вже важче буде розкачати екрани з підвищеною частотою оновлення, але ж платформа ПК у контексті ігор тим і примітна, що дозволяє прискіпливо налаштувати параметри графіки.

Якщо вийти за межі “двобою” між новою SUPER-версією та звичайною RTX 4070 Ti, то GeForce RTX 4070 Ti SUPER є гідним конкурентом для Radeon RX 7900 XT 20 ГБ. Ці відеокарти мають дуже схожі середні показники в усіх графічних режимах, при цьому з активацією RT модель від NVIDIA буде на чверть швидшою. Оновлена рекомендована ціна Radeon RX 7900 XT 20 ГБ – $749, тоді як для GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 ГБ цей показник на $50 вищий – $799. Тож у виборі між двома гідними моделями суттєвий вплив будуть мати власні уподобання.

Розгін

Після тривалої ігрової сесії ми також вирішили перевірити потенціал GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC для подальшого розгону. Модель дозволяє підвищити Power Limit на 12%, чим ми й скористались перед відповідними експериментами.

У процесі пошуку стабільного режиму вдалось на 200 МГц підвищити базову робочу частоту GPU – з 2340 МГц до 2540 МГц. Середнє значення динамічного прискорення зросло відповідно з 2655 МГц до 2855 МГц. Чипи пам’яті від Micron також непогано прискорились – з 1313 МГц (21 000 МГц) до 1550 МГц (24 800 МГц). У цьому випадку пропускна здатність зросла з 672 ГБ/с до 794 ГБ/c (+18%). А це вже навіть більше, ніж у GeForce RTX 4080, що має ПЗП у 717 ГБ/c.

Після додаткового розгону GPU на піку прискорювався до 3060 МГц, жваво й невимушено переходячи за символічну відмітку у 3 ГГц. Зазначимо, що кулер вправно справлявся з охолодженням розігнаної відеокарти. Температури GPU/пам’яті фактично залишились незмінними, хоча для їх підтримки оберти вентиляторів зросли до 1750 об/хв.

Підвищення енергетичного ліміту на практиці позначилось на фактичних значеннях енергоспоживання відеокарти, яке зросло до 333 Вт.

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Що ж до продуктивності, то додатковий розгін покращує показники приблизно на 8%. Тож навіть після форсажу RTX 4070 Ti SUPER все ж трохи не вдасться дотягнутись до результатів GeForce RTX 4080, яка зазвичай швидша на 10–15%.

Споглядаючи на відносні збільшення робочих частот GPU та особливо мікросхем пам’яті, можна було очікувати більш вагомого зростання показників, втім слід пам’ятати про важливість загального балансу параметрів відеокарти. Значне збільшення пропускної здатності пам’яті тут вже стримується можливостями обчислювальних блоків GPU.