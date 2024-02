Невдовзі після повідомлення про масові звільнення працівників в ігрових підрозділах Sony стало відомо, що через скорочення штату в студії Firesprite скасовано розробку нової гри в серії Twisted Metal. Інформацію оприлюднив відомий ігровий журналіст Bloomberg Джейсон Шрейер.

Студія Firesprite відома, перш за все, VR-іграми The Persistance та Horizon Call of the Mountain для PS VR.

Шрейер також повідомив, що чисельні чутки про те, що гра вже мала вийти цього року – неправдиві. Вона перебувала на ранніх стадіях розробки та мала б пройти пітчінг перед Sony, щоб отримати «зелене світло» для подальшої розробки.

Здається, що Sony серйозно розчарувалася в обраному напрямку багатокористувацьких сервісних ігор, для розвитку яких придбала студію Bungie на початку 2022 року. Голова Playstation повідомляв своє невдоволення роботою студії та наміри збільшити контроль над нею.

Sony вже скасували обіцяні багатокористувацькі режими для The Last of Us та Horizon. Також невідомою є доля анонсованого Bungie нового проєкту під назвою Marathon.