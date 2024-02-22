У 2022 році, як відповідь на угоду між Microsoft та Activision Blizzard, Sony придбала Bungie, розробників Destiny 2. На той момент студія зберігала повну незалежність, але, здається, це може змінитися.

Під час сесії запитань і відповідей щодо фінансових результатів Sony за III квартал пролунало запитання про Bungie та її майбутнє у 2024 році. Голова PlayStation Хірокі Тотокі у відповідь на це заявив, що можливості для покращення є.

«Нещодавно я відвідав офіс Bungie і зустрівся з керівництвом. Я побачив, що працівники студії дуже вмотивовані та показують чудову креативність і знання ігор-сервісів. Однак я також відчув, що там є місце для покращень з перспективи бізнесу у таких сферах як використання бізнес-витрат і взяття на себе відповідальності за часові рамки розробки. Я сподіваюся, що ми продовжимо діалог та знайдемо хороше рішення», – відповів Тотокі.

На фоні нещодавніх подій у студії, як-от звільнення 100 працівників та перенесення доповнення The Final Shape з лютого на червень, такі коментарі голови PlayStation виглядають дещо насторожливо.

Доходи студії за рік були на 45% меншими від очікуваних керівництвом. У Destiny 2 також є проблеми з тим, щоб утримувати гравців протягом довгого періоду.

Не буде дивним, якщо подібні речі не надто влаштовують голову PlayStation. Тож не виключено, що у майбутньому на студію чекають зміни, але чи будуть вони позитивними, залишається таємницею.