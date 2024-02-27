PlayStation повідомила про плани звільнити 900 працівників, що складає 8% від усього штату компанії. Про це йдеться в офіційному анонсі від гендиректора Sony Джима Раяна.

Джим Раян також поділився листом, який був розісланий працівникам компанії та який містить більше деталей щодо звільнення.

Лондонську студію PlayStation повністю закривають, у студії Firesprite скоротять штат, звільнення також зачеплять й інших працівників Sony Interactive Entertainment у Великій Британії та по світу.

«Після ретельного розгляду та багатьох обговорень керівництва протягом кількох місяців стало зрозуміло, що необхідно внести зміни, щоб продовжувати розвивати бізнес і розвивати компанію. Нам довелося відступити, цілісно поглянути на наш бізнес і рухатися вперед, зосереджуючись на довгостроковій стійкості компанії та забезпеченні найкращого досвіду для нашої спільноти. Мета полягає в тому, щоб оптимізувати наші ресурси, щоб забезпечити наш постійний успіх і здатність надавати досвід, якого геймери та творці звикли очікувати від нас», – написав Джим Раян.

Керівник PlayStation Studios Гермен Халст в іншому зверненні також розповів, що звільнення відбудуться і в основних студіях компанії – Insomniac Games, Naughty Dogs та Guerilla.

«PlayStation 5 існує четвертий рік, і ми перебуваємо на етапі, коли нам потрібно відступити та подивитися, що потрібно нашому бізнесу», — написав Халст.

Він також розповів, що компанія переглянула студії та їхні портфоліо, оцінивши ігри на різних стадіях розробки, і вирішила закрити деякі з цих проєктів. Про які саме ігри йдеться, Халст не розповідає.