Невідомий трейдер отримав $176 тис. прибутку завдяки токену SORA, який був створений невдовзі після презентації однойменної моделі штучного інтелекту компанії OpenAI. Втім, токен не має нічного спільного з новою моделлю ШІ. Про це пише CoinMarketCap.

За даними аналітиків Lookonchain, неназваний трейдер витратив 0,049 ETH ($137) на придбання 16 млн токенів SORA. Згодом він продав 12,36 млн токенів за 36,57 ETH ($102,492 тис.). Крім цього, у трейдера ще лишилося 3,64 млн токенів вартістю $74 тис.

Експерти Lookonchain вказують, що в цій ситуації трейдер отримав прибуток, який у 1280 разів перевищує початкові інвестиції. Невдовзі після цього вартість токена зменшилася майже на 20%.

Нагадаємо, що недавно OpenAI представила модель ШІ Sora, яка може створювати реалістичні відео з текстових підказок. Sora здатна генерувати відео тривалістю до хвилини, зберігаючи при цьому візуальну якість та відповідність підказкам користувача.

Sora може створювати складні сцени з кількома персонажами, специфічними типами руху та точними деталями об’єкта і фону. Також вона має глибоке розуміння мови, що дозволяє їй точно інтерпретувати підказки та створювати переконливі персонажі.