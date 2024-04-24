Українці дедалі активніше йдуть шляхом цифровізації, зокрема і в питанні розрахунків. Про це свідчить зростання популярності цифрових фінансових інструментів, повідомила Mastercard.

Компанія представила результати щорічного дослідження MasterIndex, у межах якого проаналізувала платіжні вподобання українців, користувачів банківських послуг.

За висновками компанії, 62% українців упродовж минулого року вже оплачували покупки безконтактно цифровою карткою за допомогою смартфона чи іншого гаджета з NFC. Це на 11 відсоткових пунктів вище порівняно з попереднім роком.

За інформацією Mastercard, особливо помітно користування NFC-оплатами зросло серед користувачів карток віком від 36 до 60 років.

“Стабільним залишається тренд на диджитал-картки: третина українців з тих, які взяли участь у дослідженні, стверджують, що готові відмовитися від пластикових платіжних карток на користь цифрових упродовж наступних двох років”, – повідомила компанія.

При цьому 22% учасників дослідження мали досвід відкриття платіжної картки в мобільному банківському застосунку упродовж минулого року.

Результати дослідження свідчать, що 91% респондентів використовують свої банківські картки щонайменше кілька разів на тиждень. Серед найпопулярніших категорій, де безготівкова форма оплати домінує завжди або найчастіше – послуги мобільного зв’язку, інтернету та телебачення. 82% респондентів оплачують їх переважно карткою.

Також до числа популярних категорій увійшли: комунальні платежі (77%), ліки (63%), товари особистої гігієни та догляду (61%) і харчі (60%).

Все більше українців при розрахунках у фізичних магазинах віддають перевагу безготівковим оплатам, а не готівці – про це заявляє 68% респондентів. За рік показник зріс на 9 відсоткових пунктів. При цьому кожен десятий опитаний взагалі уникає торгових точок, де відсутня можливість розрахуватися карткою.

“Зберігає свої позиції і онлайн-шопінг. Так, 9 із 10 опитаних купували онлайн упродовж минулого року, причому кожен четвертий – щонайменше раз на тиждень”, – зауважили в компанії.

За даними MasterIndex, набирають популярності дитячі банківські продукти. 34% опитаних українців, які мають дітей віком до 16 років, стверджують, що їхні діти вже мають власні платіжні картки. Ще 40% батьків мають намір оформити таку картку в майбутньому.

Результати дослідження також демонструють, що продовжує зростати і категорія грошових переказів. 67% опитаних підтвердили, що роблять перекази від одного до кількох разів на місяць. Найчастіше це перекази близьким та оплата товарів і послуг, а також перекази на благодійність.

“69% українців донатили на благодійні ініціативи упродовж минулого року, причому більшість з них (93%) – у безготівковій формі. Третина опитаних з тих, хто підтримує благодійні ініціативи, стверджує, що стала донатити частіше у порівнянні з першим роком повномасштабного вторгнення”, – додали в компанії.

Щодо регулярності донатів – 16% українців, які донатили протягом минулого року, робили це щонайменше раз на тиждень, ще 23% – декілька разів на місяць.