Оскароносна Кейт Вінслет, яка давно вже відійшла від романтичного амплуа Роуз з «Титаніка», у цьому сатиричному мінісеріалі від HBO грає… путіна. Так-так, американський кабельний канал у співпраці з титулованим британським драмедіографом Стівеном Фрірзом, який має взірцево вишукане почуття англійського гумору, створили шоу «Режим» / The Regime, котре очевидно, без жодного сумніву висміює ментальні й фактичні реалії путінської росії, а Вінслет авторитетно очолила карикатуру на той кривавий цирк.

Назва «Режим» / The Regime Жанр Політична сатира Режисер Стівен Фрірз, Джессіка Гоббс У ролях Кейт Вінслет, Маттіас Шонартс, Андреа Райзборо, Гійом Гальєнн, Г’ю Ґрант, Марта Плімптон, Денні Вебб, Рорі Кінан Студія HBO Рік 2024 Сайт IMDB

Цікаво, що спершу проєкт називався «Палац», адже усе тутешнє дійство розгортається всередині авторитарної резиденції, де засідає головна героїня – канцлер неназваної центральноєвропейської країни, і вона за жодних умов той свій відносно безпечний осідок не залишає, засіла намертво, наче у бункері… Та після виходу стрічки «Палац» Романа Поланського, котра нехарактерно для титулованого режисера виявилася гидкою і пласкою сатирою на нафаршировані ботоксом і курячими мізками «вершки суспільства», автори серіалу «Режим» резонно вирішили змінити назву.

Не зрозуміти, що Фрірз і компанія пародіюють саме нинішню московію і нинішніх московитів, чи завагатися щодо мішені цієї сатири неможливо. З одного боку, так, усі диктатори надзвичайно один на одного схожі, мають практично ідентичні жадобу, недалекоглядність, комплекси, страхи. Та з іншого, занадто багато в серіалі «Режим» лобових указівок, аби піддатися сумніву.

По-перше, червоно-сині прапори на білих колонах палацового фасаду наштовхують на триколор. По-друге, ця центральноєвропейська держава перебуває у вкрай суперечливих стосунках з Америкою, з котрою тісно торгує і котру водночас люто ненавидить, а її головний важіль впливу на світовій політично-економічній арені – це величезний запас цінного природного ресурсу (тільки в серіалі це кобальт замість нафти).

По-третє, канцлерка Єлена (а ім’я, між іншим, співзвучно з іменем Аліна, себто неофіційною кремлівською «першою леді» Аліною Кабаєвою) страждає на тотальну параною. Її страх підчепити якусь заразу і будь-чим нашкодити своєму «імператорському» здоров’ю настільки патологічний, що підлеглим чиновникам в її присутності доводиться непорушно дотримуватись дистанції, не відкривати ротів і практично не дихати, аби жодна бацила не вилетіла у бік патріархальної матріархині.

За будь-якої повітряної загрози (йдеться не про ракети, а про мікроби) вона ховається в кисневу капсулу, руку навіть найповажнішим запрошеним особам не тисне (а як доводиться все ж таки тиснути, то спішить скупатися у санітайзері), а найбільшим кошмаром і гемороєм автократки стає… звичайна побутова пліснява, що через підвищену вологість у стінах бабкуватої будівлі вкрила всі кімнати й закутки затхлого палацу (чи варто нагадувати, що путін панічно боїться коронавірусу і загалом будь-якої інфекції).

По-четверте, найсакральнішим святом є День Перемоги (день перемоги Єлени на виборах, яка поборола нефартову спадковість, адже її не надто амбіційний батько висот не досяг, і типу здолала суперника на шляху до кобальтового трону). По-п’яте, як і путін, вона любить демонструвати публіці свої позаполітичні «таланти» (ні, поясом карате не розмахує і голяка на конячці не їздить, але старанно-жахливо співає на сцені, тож так само її «таланти» геть безкебетні). Нарешті по-шосте, тут теж є мавзолей. У ньому спочиває батько (тут буквально батько сатрапки, але ясно що з натяком на «батька» совкової нації Леніна), котрий так само як і кремлівська мумія, вкрився плямами, не дивлячись на грим.

Цвіль – звісно ж, метафора гнилі й тухлі; застою, котрим по всіх закутах засмерділась московія, що геть не лишилось чим дихати. А щоб не надто кмітливий і не надто тямущий глядач не розгубився в адресі й адресаті цього висміювання, головну чоловічу роль автори віддали Маттіасу Шонартсу, який серед іншого добре відомий і тим, що має зовнішню схожість із путіним (хоча безсумнівно неспівмірно привабливіший за ботоксного курдупеля).

Зобразив актор капрала, котрому за особливі заслуги перед режимом після кривавого придушення шахтарського бунту випала честь служити в палаці безпосередньо її величності, а саме всюди ходити поряд з тиранкою, вимірюючи спеціальним пристроєм рівень вологи (і відповідно рівень загрози плісняви). Цей сповнений обожнювання армієць – збірний образ зомбованого російського солдата і водночас імовірний натяк на нині покійного «кремлівського кухара» Пригожина, який слугував-слугував, кланявся-кланявся, а потім необачно надто широко і надто гучно відкрив рота.

Нібито всі саркастичні посилання працюють. Нібито Стівен Фрірз пильнує, аби було не грубо, а тонко. Нібито актори «по-англійськи» (тобто без зайвих гримас і зайвих емоцій, але так, аби відчувалася есенція глуму) відігрують свої сцени та образи… Проте невідомо чому все звучить і виглядає… несмішно… Можливо, причина такої невідповідності в тому, що творці серіалу так само як і західні політики, не можуть визначитися з курсом у бік рашистської інфекції: сміятися чи плакати, погрожувати чи боятися, обходити ту чорну цвіль стороною чи знезаражувати світ.