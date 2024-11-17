Огляд Farming Simulator 25: декілька ігор в одній

Я, з деякими перервами, граю в агросимулятори серії Farming Simulator починаючи з версії 15, тобто вже десять років. За цей час гра прогресувала, залишаючись при цьому такою самою як і була. Судячи з результатів продажів та кількості гравців в онлайн – це саме те, що треба шанувальникам. Подивімось що нового з’явилося у Farming Simulator 25.

Гра Farming Simulator 25 Жанр симулятор Платформи Windows, macOS PlayStation 5, Xbox Series X|S Мови англійська, українська Розробник Giants Software Видавець Giants Software Посилання

farming-simulator.com

Цифри

Але для початку розберемося з номерами, тому що автори Farming Simulator, швейцарська студія Giants Software, без вагань нумерують власні ігри наскрізною нумерацією, не особливо переймаючись тим на яких платформах виходить чергова частина.

Giants Software – типова компанія однієї гри. Як і та сама SCS Software вона намагалась спочатку експериментувати з різними іграми, але досить швидко сконцентрувалася на головному проєкті, навколо якого зібралась справжня армія шанувальників.

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Хоча в серії Farming Simulator вже 18 ігор, до основної, тобто релізів на ПК та великих консолях, відносяться лише дев’ять: Farming Simulator 2008, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2022 та 2025. Починаючи з Farming Simulator 2011 ігри серії виходять на рік раніше року нумерації, як спортивні симулятори від Electronic Arts. Усі інші релізи Farming Simulator – це мобільні ігри для смартфонів, портативних приставок або ігри старих систем. Так у 2018 році Giants Software випустила версії гри для легендарної Commodore 64, а у 2024 році – для Sega Mega Drive!

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З FS 2009 у грі є підтримка модів, з FS 2011 – мультиплеєр та тваринництво, з FS 15 – лісівництво. Студія використовує власний мультиплатформенний рушій GIANTS Engine, який постійно оновлюється для підтримки сучасних технологій. Остання версія GIANTS Engine 10 має підтримку DLAA, DLSS 3, FidelityFX Super Resolution 3, Intel XeSS, трасування променів, об’ємного освітлення та об’ємного туману і багато іншого.

Попередня версія гри, Farming Simulator 22 продалась тиражем 1,5 млн копій у перший тиждень і 6 млн копій на кінець 2023 року. Судячи з того, що стартовий онлайн Farming Simulator 25 в Steam склав понад 126 тис. гравців, що на 20% більше ніж у Farming Simulator 22, варто очікувати нових рекордів.

Але повернемося все ж таки до самої гри.

Техніка

Для мене серія Farming Simulator – це гра у першу чергу про сільськогосподарську техніку, асортимент якої від версії до версії зростає і, як ми знаємо, у Farming Simulator 25 ви можете випробувати 400 автентичних зразків техніки від 150 брендів.

Ворушилки, валкокосарки, глибокорозпушувачі, плуги, тюковальні машини, збиральні машини, крани, екскаватори, фронтальні навантажувачі, трейлери, причепи, оприскувачі, розкидачі гною та добрив, цистерни для різних рідин, розподільники гнойової жижі, котки, комбайни, жатки, кормозбиральні комбайни, розрівнювачі, ущільнювачі, підбірачі, обмотувачі, саджалки, сівалки, кормозмішувачі, соломовидувачі, лісозаготівельні комбайни, форвардери, тягачі, подрібнювачі, різки для пнів, ремінні системи й таке інше. Ви втомитеся навіть гортати перелік техніки.

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Трактори від Landini Rex 4 GT та New Holland TK 4.80, які можна використовувати у міжряддях оливкових садів та виноградників до справжніх напівгусеничних гігантів типу John Deer 9RX, Claas Xerion 12 або Case IH Steiger 715, які вражають потужністю та розміром. Кабіни сучасних тракторів та комбайнів нагадують кабіни космічних кораблів – купа екранів з додатковою інформацією, зображень з декількох камер, купа кнопок та джойстиків.

Після знайомства з Farming Simulator 15 у 2014 році я почав щорічно відвідувати виставку АГРО на ВДНГ, де можна було подивитися на усі ці дивовижні машини вживу і навіть посидіти у кабіні. Це як потрапити у дитинство, коли усі ми хотіли керувати великими машинами. Зараз цю мрію можна реалізувати в Farming Simulator 25.

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Спостерігати як розгортаються величезні прополювачі чи схожі на іншопланетних істот оприскувачі – справжня насолода. У машин і комбайнів у грі купа рухомих частин, зчленувань, фар, гаків тощо. І все це працює. На відміну від Train Sim World 5 кожна кнопка в кабіні не натискається, але операцій вистачає, особливо при керуванні комбайнами, навантажувачами чи технікою для лісозаготівлі з кранами з декількома ступенями свободи.

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Що цікаво, у Farming Simulator 25 є такі самі вантажівки як в American Truck Simulator та Euro Truck Simulator 2 і навіть такі, яких в іграх SCS Software ще немає. Наприклад, класичні International Transtar II Eagle, Mack Super-Liner 6×4, або електричний Volvo FH Electric. Плюс тут є пікапи International Series 200 та International CV Series, легковик Skoda Kodiaq і навіть мотоцикл.

Ось чесно, техніки в Farming Simulator 25 вистачило б на три-чотири окремих симулятори. І це не рахуючи тієї техніки, що є в модах і з’явиться в DLC. Це не гра, а справжнє агротехнопорно.

Рільництво та садівництво

Для кожного з типів сільськогосподарських культур є власна техніка та власний набір операцій, які треба виконати, щоб отримати гарний врожай та прибуток. Оранка, вапнування, культивація, обробка лущильниками чи ротаційними боронами, посів, прополювання бур’янів, оприскування гербіцидами, внесення твердих або рідких добрив, збір вражаю, валкування, коткування, мульчування, збирання каміння, висаджування проміжних культур. Неймовірно скільки праці треба вкласти, щоб отримати врожай, це примушує ще більше поважати те, що роблять фермери та селяни, усі ті мільйони людей, завдяки яким ви можете зробити собі вранці тост з сиром та каву з молоком.

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У Farming Simulator 25 розрізняють зернові культури, які можна обробляти одним типом комбайнів та жаток. А ось соняшник, кукурудза та бавовна потребують окремих комбайнів. Як і коренеплоди. Як і оливки та виноград. Як і новий для цієї частини рис. До речі, рисові поля – це окрема і дуже велика морока, з пророщуванням саджанців в окремих теплицях, спеціальною технікою, заливанням полів тощо. Тож обираючи чим зайнятися, ви обираєте і категорію техніки, часом вона дуже і дуже недешева.

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Зовнішні контракти від інших фермерів – гарний спосіб ознайомитися з різноманітними машинами, на які у вас не вистачає грошей, а також за етапами догляду за різними культурами. А заразом і заробити трохи грошей. На будь-яку роботу в полі можна найняти ШІ-робітників, але будьте уважні, на тій самій мапі Зеленка, створеною за мотивами Польщі та Чехії наділи біля будинків крихітні, тож на оренді техніки та платні ШІ-робітникам можна втратити більше, ніж заробити.

І тваринництво

Тваринництво – це геть окрема забава. У випадку корів, свиней та буйволів треба не лише забезпечувати їх окремим раціоном, але і щось робити з гноєм. А це окремі будівлі, окрема техніка та завдання.

З іншими тваринами трохи простіше, вони начебто працюють в напівавтономному режимі, головне забезпечити їх дахом над головою, пасовищем та їжею і можна час від часу забирати яйця, вовну, мед тощо і відвозити на ринок. Але навантажувач та вантажівка все одно потрібні. А коней, наприклад, треба окремо тренувати, їздячи на них верхи. Якщо коней у вас багато, це може зайняти чимало часу.

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Нова фішка Farming Simulator 25 – фермерські кіоски, де можна продавати власну продукцію – яйця, молоко, овочі. Крім того, ви можете вибудовувати навіть власні ланцюжки постачання як в якійсь економічній чи виробничій стратегії, купуючи пекарні, млини, ткацькі фабрики, лісопильні тощо.

Я ж кажу, в цій грі сховано декілька окремих ігор. Ніяких обмежень чи глобальних завдань тут немає (є, але вони за бажанням) тож кожен фермер може обрати свій власний шлях.

Лісозаготівля

Третя велика ланка Farming Simulator 25 – лісозаготівля. Тут геть окремі машини й керувати ними не так вже і просто. Крім того, в лісі досить важко маневрувати, тож треба окрема техніка, щоб витягувати колоди, вантажити їх тощо.

Проблема кранів, екскаваторів та лісозаготівельних комбайнів це не лише 3-4 ступені свободи, а і проблеми з взаємодією об’єктів. Взаємодія об’єктів – це взагалі одна з найскладніших задач що для автосимуляторів, що для будь-яких технологічних симуляторів. І коли дерево, що падає, чіпляється гілками за інші дерева, а ваша машина чіпляється за дерево, можуть статися неймовірні казуси. Як то комбайн залізе на дерево, провалиться під землю, відправиться в політ.

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Це проблема, але все одно лісне господарство це цікаво та досить вигідно, хоча ціни на техніку тут теж фантастичні. Але за бажанням дерева можна валити та обрізати за допомогою ручної пили, а вивозити простим трактором з краном та причепом.

Крім рубки дерев треба ще викорчовувати пні, а також саджати нові дерева. Роботи вистачить на усіх.

Графіка

Ігри серії Farming Simulator завжди виглядали непогано і Farming Simulator 25 не виключення. Часом FS25 показує просто приголомшливу картинку. Коли ранішній туман сповзає зі схилів і сідає на поля, а перші промені сонця пробиваються скрізь дерева – це щось.

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Часом у цій грі можна просто погуляти вулицями села подивитися на будинки навкруги, пошукати затишні місця та цікаві краєвиди, а також колекційні предмети. Наприклад, першу годину на мапі Зеленка я вештався селом і дивувався як же це все схоже на нашу Волинь. Та і взагалі, широкополі лани, колосся пшениці під сонцем, даль у димці – неймовірна гарна картина мила серцю кожного українця.

За красу треба платити, тому системні вимоги Farming Simulator 25 чималі, крім того, у гри поки що є деякі проблеми з оптимізацією.

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У перший раз?

Як ми вже писали, відразу після релізу Farming Simulator 25 отримав не дуже гарні відгуки. Зараз оцінка гри піднялася вже до 72/100 (5000 відгуків) і скоріше за все буде зростати. Бо гравці добре пам’ятають, що майже кожен реліз Farming Simulator супроводжувався проблемами, які автори та модери врешті решт виправляли.

Зараз, мабуть, найбільша проблема Farming Simulator 25 – це блимання екрана. Раз у 10-60 секунд весь екран блимає, і ніякі налаштування, редагування ini-файлів, зміна драйверів та налаштування відеокарти поки що не можуть виправити цей глюк. Інша проблема – гальмування графіки відразу після запуску гри. З часом вони проходять (можливо це фонове оновлення шейдерів?!), але перші декілька хвилин не дуже приємні.

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З інших глюків – рандомна відмова ШІ-працівників від роботи. Ось тільки що вони гарно працювали, а тепер “не бачать поля” і зробити з цим нічого не вдається. При цьому можливостей налаштувати працівників стало наче набагато більше і функції тут цікаві, але на жаль, не працює і все.

Про проблеми фізики ми вже згадували. Часом спроба поставити жатку на причеп для транспортування може відправити і комбайн, і причеп, і жатку у космос чи під землю. З лісогосподарством та сама проблема. Колоди та стовбури дерев поводяться нечемно.

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Плюс у Farming Simulator 25 купа дрібних помилок та незручностей. Як то радіо що не перемикається, мешканці вашого села, що взимку ходять у літньому одязі, сніг, що пропадає після завантаження, колекційні предмети, які не можна взяти, глюки досягнень і таке інше. Все це мають виправити патчами, тому гравці не дуже переймаються. Неприємно, але не в перший раз.

Що далі

На перший рік розробники Farming Simulator 25 приготували чотири оновлення, які увійдуть у Year 1 Season Pass (купується окремо). Серед них три набори додаткової техніки, наче і так було мало. Найцікавішим нам здається Innovative Machinery, бо саме сільське господарство це та сфера, де зараз активно залучається робототехніка, ШІ тощо. Плюс наприкінці року має вийти четверта мапа, і це схоже Шотландія.

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Скоріше за все протягом року з’явиться якась додаткова техніка плюс модери перетягнуть свої продукти з Farming Simulator 22 до нової версії гри. Деякі моди вже з’явилися в офіційному розділі, але їх поки що замало.

Дякуємо за українську!

Окремо хочеться подякувати Giants Software за переклад Farming Simulator 25 українською. При першому запуску гри українська в мене чомусь не відобразилася у переліку мов, і я навіть встиг поскаржитися авторам та підняти невелику бучу у Twitter, але при другому запуску мова несподівано з’явилась. Мови перемикаються у налаштуваннях гри у бібліотеці Steam.

Що ж, перекладено у Farming Simulator 25 все, включаючи чималий довідник по фермерству. І перекладено насправді дуже непогано. Тож красно дякуємо, Giants Software, це для нас дуже важливо.

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Я б у фермери пішов

У тренді заспокійливих ігор з досить великим відривом лідирують численні казуальні симулятори фермерства типу Stardew Valley, My Time at Portia тощо. Farming Simulator 25 – це заспокійливий, але хардкорний симулятор фермерства. І ця гра допоможе вам зрозуміти наскільки важливою і наскільки складною є ця праця. Багатого врожаю усім!