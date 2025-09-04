Суд зобов'яв Google сплатити сотні мільйонів доларів за порушення конфіденційності користувачів

Дмитро має понад 5 років досвіду в журналістиці, пише SEO-тексти, а також статті про IT-бізнес, економіку, стартапи. Захоплюється наукпопом, джазом та кіно.

Федеральний суд США зобов'язав Google виплатити $425 млн за порушення конфіденційності шляхом збору даних мільйонів користувачів навіть після того, як вони вимкнули функцію відстеження у своїх облікових записах Google.

Як повідомляє BBC, суд визнав техгіганта винним за двома з трьох звинувачень у порушенні конфіденційності, але зазначив, що дії компанії не були зловмисними.

Зазначається, що груповий позов, який був поданий у липні 2020 року, охоплював близько 98 млн користувачів Google і 174 млн пристроїв, а позивачі вимагали компенсацію у розмірі більше $31 млрд. Позивачі також заявляли, що Google отримала доступ до їхніх мобільних пристроїв для збору, збереження та використання даних навіть після того, як вони вимкнули функцію відстеження.

У позові сказано, що практика збору даних Google поширювалася на сотні тисяч додатків для смартфонів, включаючи застосунки для Uber і Lyft, гігантів онлайн-продажів Alibaba і Amazon, а також соцмереж Meta — Facebook та Instagram.

"Це рішення неправильно тлумачить принципи роботи наших продуктів, і ми подамо апеляцію. Наші інструменти конфіденційності дають людям контроль над своїми даними, і коли вони відключають персоналізацію, ми поважаємо їхній вибір", — заявив представник компанії Google в інтерв'ю ВВС.

За словами адвоката позивачів Девіда Бойєса, сторона, яку він представляє, дуже задоволена вердиктом присяжних. Своєю чергою у Google стверджують, що коли користувачі відключають функцію "Історія програм та веб-пошуку" у своєму обліковому записі, компанії, які використовують Google Analytics, можуть як і раніше збирати дані про використання сайтів і програм, однак ця інформація не ідентифікує окремих користувачів та відповідає їх вибору конфіденційності.

Цього тижня акції Alphabet, материнської компанії Google, підскочили більш ніж на 9% після того, як федеральний суддя США ухвалив рішення, що Google не зобов'язана продавати браузер Chrome, але повинна ділитися інформацією з конкурентами.

Як ми писали раніше, вслід за збереженням Chrome та Android, суд також залишає Google можливість вкладати угоди для встановлення пошукової системи за замовчуванням у браузерах сторонніх розробників, як-от з Apple та Mozilla. Google платить Apple $26 млрд, аби Google Search був пошуковою системою за замовчуванням у Safari. Для Mozilla, що розробляє Firefox, ця угода є критично важливою для виживання й без неї компанія втратила б левову частку прибутків.

