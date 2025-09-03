Суд США дозволив Google не продавати Chrome, але зобов’язав змінити бізнес-практики

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Федеральний суд США постановив, що Google не доведеться продавати браузер Chrome у межах антимонопольної справи, але компанія має змінити частину бізнес-практик, повідомляє Engadget.

Суддя Амiт Мехта відхилив вимогу Міністерства юстиції про примусовий продаж Chrome та можливу відмову від Android, назвавши її "надмірною",

Рішення суду забороняє Google укладати ексклюзивні угоди щодо розповсюдження пошуку, Google Assistant, Gemini та Chrome, а також вимагати від виробників пристроїв попереднього встановлення своїх застосунків для доступу до Play Store. Компанія зможе й надалі платити партнерам, зокрема Apple, за розміщення пошуку та інших сервісів за замовчуванням, оскільки повна заборона, на думку суду, могла б зашкодити ринку та споживачам.

Google також зобов’язали надавати частину даних пошуку "кваліфікованим конкурентам", щоб зменшити перевагу, отриману завдяки ексклюзивним угодам, але без передачі рекламних даних. У компанії заявили, що рішення враховує зміни в індустрії, зокрема розвиток ШІ, але висловили занепокоєння впливом нових вимог на користувачів і конфіденційність даних.

Компанія планувала оскаржити попереднє рішення суду, але чекала на фінальний вердикт у справі. Тепер же Google повідомляє, що більшою мірою задоволена рішенням, але вимога "ділитися даними пошуку" викликає занепокоєння в компанії.