Google продовжить платити Apple та Mozilla за використання Google Search

Вслід за збереженням Chrome та Android, суд також залишає Google можливість вкладати угоди для встановлення пошукової системи за замовчуванням у браузерах сторонніх розробників, як-от з Apple та Mozilla. Про це повідомляє The Verge.

Згідно з попередніми повідомленнями, Google платить Apple $26 мільярдів, аби Google Search був пошуковою системою за замовчуванням у Safari. Для Mozilla, що розробляє Firefox, ця угода є критично важливою для виживання й без неї компанія втратила б левову частку прибутків.

"Google не буде заборонено здійснювати платежі або пропонувати інші винагороди партнерам з дистрибуції за попереднє завантаження або розміщення Google Search, Chrome або своїх продуктів GenAI", — написав суддя Аміт Мехта. "Припинення платежів від Google майже напевно завдасть істотної, а в деяких випадках — руйнівної шкоди партнерам з дистрибуції, пов'язаним ринкам та споживачам, що свідчить проти широкої заборони платежів".

Суд також постановив, що Google не буде зобов'язана показувати екран вибору браузера чи пошукової системи за замовчуванням на своїх продуктах. Водночас компанії тепер доведеться ділитися деякими даними пошуку з конкурентами, аби зменшити перевагу, отриману ексклюзивними угодами.