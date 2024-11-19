Нещодавно компанія OpenAI запустила ChatGPT Search — власний інтернет-пошук, який надаватиме швидкі та актуальні відповіді з посиланнями на джерела — те, що раніше вимагало відвідування пошукової системи, такої як Google чи Bing. Доступ до нового сервісу відкриється усім користувачам безплатного тарифу протягом місяців.

Пошукова модель базується на доопрацьованому GPT-4o, доповненому методами синтетичних даних. А сам пошук використовує дані пошукової системи Bing, та прямий контент від партнерів. ChatGPT буде автоматично визначати, коли користувачу потрібен вебпошук, на основі його запитів. Функцію можна буде запустити й вручну, натиснувши на іконку вебпошуку.

Як відомо, OpenAI має давнє партнерство з Microsoft, якій належить пошукова система Bing. Корпорація вже багато років мріє захопити лідерство у сфері пошуку. У 2023 році в ЗМІ з’явилися публікації про те, що між двома гігантами — Google і Microsoft — почалася битва за першість у галузі пошуковиків на основі ШІ. «Після шести років спокою двоє техногігантів знову на шляху до того, щоб поборотися за майбутнє штучного інтелекту. Microsoft збирається зіткнутися з Google у боротьбі за майбутнє пошуку», — писало тоді видання The Verge.

Схоже, що поява ChatGPT Search посилить конкуренцію, проте чи вплине це на «пошукову монополію» Google? В соцмережах навіть почали ширитися дописи, що начебто ChatGPT Search може стати убивцею Google. Ми спитали про це у самого Google, а також у ШІ-фахівців та спробували трохи розібратися, що ж буде з інтернет-пошуком у майбутньому. А ще для любителів альтернативи ми зібрали 15+ нових/старих пошуковиків.

Суди, скандали та критика Google

Компанія Google наразі має майже усі основні інтернет-сервіси: пошук, електронна пошта, карти, сервіси аналітики, хмарні сховища, онлайн-документи, популярний браузер, відеохостинг та ОС для смартфонів. До цих сервісів багато хто звик, їх використовують мільйони користувачів.

Разом з тим існує чимало критиків діяльності компанії Google. Вони говорять про: зловживання та маніпулювання результатами пошуку; монополію на ринку та порушення відповідного законодавства різних країн; можливе ухилення від сплати податків; використання чужої інтелектуальної власності та порушення патентів; надмірний збір даних про користувачів, що може порушувати їх приватне життя; співпрацю з американськими військовими, зокрема в рамках Google Earth з метою шпигунства за користувачами; цензуру результатів пошуку тощо. У Wikipedia навіть є цілий розділ про Criticism of Google.

В серпні 2024 року Окружний суд США визнав Google винним у порушені антимонопольного законодавства щодо свого пошукового бізнесу, який є найстарішим та найважливішим у компанії. Це рішення — чи не найважливіший кейс в технологічному секторі останніх 20 років. За даними Bloomberg, Мін’юст США розглядає варіант розділу Google після того, як суд визнав, що компанія монополізувала онлайн-пошук і рекламу.

У рішенні суду округу Колумбія зазначається, що компанія витратила десятки мільярдів доларів на ексклюзивні контракти, щоб забезпечити домінуючу позицію свого пошуковика на смартфонах і веббраузерах в усьому світі. Відповідні контракти дали Google можливість блокувати потенційних конкурентів, таких як Microsoft Bing і DuckDuckGo. Крім того, було відмічено, що Google також стягує високі ціни на пошукову рекламу. Це і відображає його монопольну владу в цій сфері.

10 вересня 2024 року американський техногігант Google програв антимонопольний суд у ЄС на $2,67 млрд. European Court of Justice у Люксембурзі залишив чинним антимонопольний штраф, накладений сім років тому на материнську компанію Google (Alphabet) за використання власного сервісу порівняння цін. Суд визнав несправедливою таку перевагу перед більш дрібними європейськими конкурентами. Це рішення суду створило прецедент. Даний штраф — один із трьох, накладених Єврокомісією на Google за 10 років за різні порушення антимонопольного законодавства, які загалом обійшлися компанії вже у $9,2 млрд.

А вже через декілька днів компанія Google виграла апеляцію проти іншого штрафу Єврокомісії за порушення правил конкуренції у розмірі $1,67 млрд. 18 вересня 2024 року з’явилося повідомлення, що суд загальної юрисдикції Євросоюзу скасував штраф. Єврокомісія, яка, швидше за все, подасть апеляцію, заявила, що взяла рішення суду до уваги, ретельно вивчить його та обміркує можливі подальші кроки. У Брюсселі досі відкрито справу проти Google, повʼязану з домінуванням на ринку рекламних технологій. Торік Євросоюз також пригрозив розділити компанію для розв’язання проблем конкуренції. Google, можливо, доведеться продати частину свого прибуткового рекламного бізнесу, щоб уникнути звинувачень в антиконкурентній поведінці.

Також можна згадати скандальний позов проти Google, який був поданий у 2020 році. Тоді компанію звинуватили у відстеженні дій користувачів навіть при використанні режиму «інкогніто». Вже у 2024 році техгігант погодився на врегулювання цього позову. За даними The Wall Street Journal, щоб не виплачувати $5 млрд компенсації за шкоду, Google згодилася знищити «мільярди точок даних», оновити інформацію про збирання даних і протягом наступних п’яти років зберегти налаштування, які блокують сторонні файли cookie в режимі «інкогніто».

У грудні ж 2023 року американський виробник комп’ютерних ігор Epic Games виграв позов проти Google. Компанію звинуватили у придушенні конкурентів і стягненні невиправдано високих зборів у розмірі до 30% із розробників додатків. Якщо апеляцію буде відхилено, це може мати далекосяжні наслідки. До цього у розробників додатків для Android не було іншого вибору, окрім як погодитися на умови Google.

Як бачимо, у техгіганта купа серйозних викликів, проте це поки що не заважає компанії Google тримати «пошукове лідерство» у світі. Саме пошук залишається найважливішим продуктом Google, на який припадає 57% доходів компанії у розмірі $80 млрд в I кварталі 2024 року.

Останніми роками все частіше можна почути думку, що Google пошук став гіршим. Користувачі скаржаться, що їм все складніше знаходити потрібну інформацію, а результати пошуку часто не відповідають запитам. Як пише Mashable, у 2023 році дослідники з декількох німецьких університетів провели дослідження, в якому вивчали якість результатів пошуку Google. Вони відстежували 7392 запити на відгуки про продукти протягом року.

Дослідження показало, що в результатах пошуку Google значна кількість результатів була низькоякісним контентом, створеним для просування товарів і послуг. Цей контент часто був написаний неякісно, містив багато спаму і рекламу, а також був неактуальним. Дослідники дійшли висновку, що пошук Google дійсно став гіршим, і це пов’язано з поширенням SEO-спаму. Це контент, який спеціально створений для підвищення рейтингу сайтів у пошукових системах. Часто такий контент не має жодної цінності для користувачів, але може бути ефективним у просуванні сайтів.

Також існує занепокоєння, що ШІ від Google може вбити пошук та бізнеси видавців. Ця функція компанії, що спочатку отримала назву Search Generative Experience, безпосередньо відповідає на запити вичерпними багатоабзацними відповідями, посуваючи посилання на зовнішні сайти далі вниз сторінки та зменшуючи їхню видимість. Ця розробка може суттєво порушити вебекосистему. Мільйони видавців, які залежать від трафіку Google, можуть опинитися під загрозою втрати бізнесу.

За даними дослідження американської компанії SparkToro, у 2024 році майже 60% пошукових запитів у Google завершуються без кліків. Водночас близько 30% кліків у всьому світі спрямовуються на ресурси Google. Пошук без кліків відбувається, коли користувач завершує сеанс або вводить новий запит, не натискаючи жодного результату.

Під час конференції Google I/0 у травні 2024 року компанія заявила про запуск «Оглядів штучного інтелекту» (AI Overviews), раніше відомих як Search Generative Experience. Це блоки згенерованої штучним інтелектом інформації, які показуються у верхній частині екрана та одразу надають користувачеві відповідь на його запит. В основі нового пошукового рушія лежить модель Gemini — штучний інтелект, розроблений спеціально для пошуку Google. Gemini поєднує в собі такі функції, як багатокрокові міркування, планування та мультимодальні можливості.

Пізніше техгігант оголосив про наміри відображати в AI Overviews рекламу. Рекламні вставки будуть позначені як «спонсоровані», відображатимуться на основі пошукового запиту користувача та інформації в огляді від ШІ.

Проте невдовзі у мережі з’явилися скарги на роботу пошуку AI Overviews. За твердженнями користувачів, продукт компанії радив намазати піцу клеєм або з’їсти каміння. Такі ефекти «галюцинування» стали приводом для мемів, тож компанія намагалася видаляти деякі відповіді нового пошуку. Після цього Google почав ретельніше налаштовувати «Огляди штучного інтелекту» та накладати більше обмежень на AI Overviews.

Тим часом співзасновник Microsoft Білл Гейтс вважає, що штучний інтелект «‎вб’є» Google Search і Amazon. Він наголошує на потенціалі ШІ, який призведе до зміни економіки та людської поведінки. На думку бізнесмена і мільярдера, недалеко той день, коли не буде потреби відвідувати пошукові системи чи онлайн-ринки.

«Про те, що ChatGPT стане «вбивцею» Google почали писати одразу після виходу цього інструменту. Генерацію відповідей на основі результатів пошуку запустили й компанії Microsoft (на основі Bing) та Perplexity. Gemini від Google теж впроваджує пошукові механізми. Але попри величезну кількість користувачів сторонніх сервісів кінець монополії Google не проглядається», — повідав нам Олександр Краковецький, CEO у DevRain, CTO у DonorUA та автор книжки про те, як генеративний ШІ змінює світ.

За його словами, причин є декілька: інерція погляду поведінки користувачів — невелика їх кількість готова експериментувати та швидко змінювати звичні інструменти; багато запитів є простими й відповідь можна отримати в пошуку Google навіть без переходу на ті чи інші сайти — це працює швидко і надійно; багато запитів люди пишуть безпосередньо в сторонніх сервісах на кшталт YouTube, TikTok, Instagram, Wikipedia тощо; ефект «галюцинування» великих мовних моделей є все ще проблемою.

«Як не дивно, пошук на базі інструментів генеративного штучного інтелекту є все ще поганим. Лише Perplexity (суб’єктивно) виділяється. ChatGPT навіть з оновленням поки що (знову ж таки суб’єктивно) не дотягує і геймчейнджером не виглядає. Ну і не потрібно забувати, що Google теж не сидить на місці та поступово покращує свої технології генеративного штучного інтелекту, хоча і залишається в ролі того, хто наздоганяє. Однак, якщо кілька років тому Google був монополістом, то зараз однозначно конкуренція починає посилюватись і в інших компаній з’явився шанс похитнути гегемона», — зазначив Олександр Краковецький.

А ось Consultant & Educator in Generative AI Олексій Мінаков розповів нам, що Google насправді вже оголошував так званий «червоний код», щоб мобілізуватися у відповідь на дії OpenAI. «Вони самі це сприймають як потенційну загрозу. Це не означає, що завтра всі будуть «чатджіпітішити», а не «гуглити». Є певна інерція поведінки та звичок. Але це створює ризики для компанії у довгостроковій перспективі. Про серйозність цих ризиків може свідчити й динаміка популярності сервісу Perplexity (щось середнє між Google і ChatGPT), використання якого збільшилось у 7 разів за першу частину року. Тому стане ChatGPT чи інший ШІ-сервіс «вбивцею» Google покаже лише час», — відмітив фахівець і додав, що техгігант не стоїть на місці та все ж намагається реагувати на ці виклики.

Хоча, на думку експерта, реагує Google поки не дуже успішно: наприклад, не дуже вдало вийшло з AI Overview, а Gemini відстає від ChatGPT як за популярністю, так і за функціоналом. «Історично у Google є власний сильний фундамент, особливо в аспекті індексації сайтів, а той самий ChatGPT Search поки використовує рішення третіх сторін і дані від партнерів для надання актуальної інформації. Є очевидний тренд на зміну традиційного пошуку, коли ми щось пишемо та отримуємо перелік сайтів — набагато зручніше отримувати одразу відповідь на запитання, а вже за потребою йти до першоджерела», — пояснив Олексій Мінаков.

За словами ж директорки Google в Україні Тетяни Лукинюк, пошук завжди був і залишається конкурентним простором. «З кожним технологічним зрушенням та появою нових пошукових систем, ми продовжували розширювати можливості Пошуку. Ми використовуємо ШІ вже понад десятиліття, щоб постійно розширювати способи того, як ми можемо допомогти людям у пошуку інформації: від більш природного розуміння запитів до таких форм, як голосовий пошук та візуальний пошук через Google Об’єктив, і зовсім нещодавно — генеративний ШІ. Люди хочуть мати швидкий доступ до інформації та можливості зануритися глибше в мережу — і Google Пошук надає все це, продовжуючи спрямовувати трафік на різноманітні сайти. За останні 25 років ми також зрозуміли, що пошук — це не так просто, як здається», — заявила нам Тетяна Лукинюк.

Також вона зазначила що компанія продовжує зосереджуватися на тому, щоб зробити Google ще кориснішим для людей, зберігаючи при цьому високу планку для надійного, якісного досвіду.

Коментуючи дослідження SparkToro про невелику кількість кліків при пошукових запитих у Google (наведене вище), Олександр Краковецький пов’язав це з тим, що багато запитів є простими, тому відповідь можна отримати без переходу на той чи інший сайт.

«Відповіді відображаються в сніпетах, зокрема, такі запити як конвертація часу з однієї часової зони в іншу, пояснення термінів чи явищ, питання про погоду, дати, факти тощо, а це левова частина запитів. Часто відповідь можна отримати, проаналізувавши першу сторінку з результатами пошуку. Потрібно пам’ятати, що розробники сайтів десятиліттями оптимізовували їх під пошукову систему Google, тому компанія має дуже багато ексклюзивних даних, яких немає в інших. Чи стає Google гіршим? Я не можу з цим погодитись. Звісно, є певні нюанси, наприклад, проблема з російською мовою, яку Google пхає навіть при вимкнених налаштуваннях, однак в глобальному масштабі Google залишається топовим продуктом — як з технічної, так і економічної точки зору», — підсумував експерт.

У Google нам також прокоментували дане дослідження. На думку техгіганта, воно базується на хибній методології. «Google Пошук щодня генерує мільярди переходів на сайти. Ми надаємо велике значення відкритій мережі та невпинно вдосконалюємо Пошук, сприяючи розвитку бізнесу, видавців та творців контенту. Це дослідження базується на хибній методології, яка неправильно трактує те, як люди шукають інформацію в інтернеті. Наприклад, це дослідження не враховує численні випадки, коли люди уточнюють свої пошукові запити, оскільки не знаходять те, що шукають, з першої спроби», — пояснила очільниця Google в Україні.

Штучний інтелект та нові/старі системи пошуку

За прогнозами дослідницької компанії Gartner, до 2026 року вебтрафік з пошукових систем знизиться на 25% через чат-ботів на основі штучного інтелекту та інших віртуальних агентів. Росс Хадженс, генеральний директор SEO-консалтингової компанії Siege Media, прогнозує скорочення трафіку на 10-20% для багатьох видавців, а деякі зіткнуться з ще більшим падінням. «Деякі бізнеси просто приб’ють», — заявив він.

Що ж це за чат-боти та нові пошукові системи на базі штучного інтелекту, які збираються посилити конкуренцію в цій сфері у найближчому майбутньому? Нижче наводимо список найцікавіших.

Пошуковик від OpenAI, який працює безпосередньо в чат-боті, доступний на сайті chatgpt.com, а також у десктопних і мобільних додатках ChatGPT. Це рішення дозволить користувачам отримувати інформацію прямо під час діалогу з ШІ, не покидаючи межі платформи. Доступ до функції сьогодні надається користувачам платних підписок ChatGPT Plus, Team і тим, хто перебуває в списку очікування SearchGPT. Протягом наступних кількох тижнів вона буде доступна користувачам Enterprise та Education, а протягом наступних місяців — усім користувачам безплатного тарифу. Відповіді ChatGPT містять посилання на джерела, такі як статті новин і блоги, що полегшує подальше дослідження. Користувачі зможуть натиснути кнопку «Джерела», щоб переглянути бічну панель з лінками.

Пошукова система компанії Microsoft. Наразі сайт Bing займає друге місце у світі у списку найпопулярніших пошукових сайтів за обсягом трафіку. У 2023 році була представлена нова версія пошукової системи Bing, яку розширили за допомогою ШІ: працює вона тепер на технологіях від Microsoft і OpenAI, включаючи GPT-4, найсучаснішу велику мовну модель Logic Learning Machine і DALL-E, глибоку модель навчання для створення цифрових зображень з описів мови. Таким чином було поліпшено базові показники пошукової індексації шляхом застосування моделі ШІ до основного пошукового алгоритму. Штучний інтелект також доповнює результати пошуку письмовими анотаціями. А ще користувачі можуть ставити питання пошуковику за допомогою зображень, бачити історію чату, експортувати відповіді в Word, персоналізувати стиль та тон відповідей чатбота зі штучним інтелектом Microsoft Copilot.

Пошуковик на основі генеративного штучного інтелекту, який видає результати за допомогою інтерфейсу в стилі чат-ботів. Особливістю ШІ-пошуковика Perplexity є здатність обробляти великі обсяги даних за допомогою різних мовних моделей. Йдеться про інтеграцію рішень від OpenAI та Meta. Це дає змогу Perplexity надавати користувачам точні та обґрунтовані відповіді на запити з обовʼязковими посиланнями на джерела. За даними компанії Perplexity AI, пошуковик для перегляду вебсторінок використовує трохи понад 10 млн осіб щомісяця. Поки що сервіс безплатний, але розширити функціонал можна за $20 на місяць.

Пошукова система компанії Yahoo! є однією із найстаріших в цій сфері, адже почала працювати ще в далекому 1995 році. Її основна особливість полягає в тому, що вона ніколи самостійно не проводила операції сканування та індексації сторінок. Спочатку використовувався індекс від Inktomi, потім від Google, а з 2009 року Yahoo! працює на базі Bing.

За різними оцінками, Yahoo! Search є третім чи четвертим за популярністю веб-сайтом такого роду у світі. Корпорація Yahoo в 2024 році придбала у співзасновників Instagram новинну платформу Artifact на основі ШІ і збирається впровадити її технологію на новинних та інших сайтах. Як відомо, Yahoo належать новинні бренди TechCrunch, Engadget і Yahoo Finance. У корпорації заявили, що рекомендаційний механізм Artifact та інші функції зможуть масштабувати новинну діяльність і надаватимуть персоналізований контент аудиторії.

Лідер серед китайських пошукових систем. У 2023 році компанія Baidu презентувала оновлену версію ERNIE Bot — Enhanced Representation through Knowledge Integration. Це аналог ChatGPT, що розрахований виключно на китайську аудиторію. Вперше цей чатбот з’явився у 2019 році. Остання ж версія ERNIE Bot має можливості — близькі до GPT-4. Сервіс оперує 550 млрд фактів, але вони зосереджені на Китаї.

У квітні 2024 року китайська компанія заявила, що чатбот має вже понад 200 млн користувачів. Він базується на великій мовній моделі Ernie. Виробники смартфонів Samsung і Honor інтегрували можливості ШІ Ernie з певними мобільними пристроями. За різними даними, пошуковий сайт Baidu займає третє місце у світі за кількістю запитів. Є інформація, що із запуском японської версії Baidu впевнено обігнав Bing за цим показником.

Пошукова система з відкритим вихідним кодом, що використовує інформацію з багатьох джерел для надання точних та різноманітних результатів. Компанія маніфестує, що не використовує приватну інформацію про своїх користувачів накопичену через історію пошуку та історію покупок, а монетизацію своєї діяльності забезпечує з контекстних оголошень базованих на результатах пошуку. Пошуковик позиціює себе як альтернативу Google та іншим схожим системам вебпошуку. DuckDuckGo також поступово впроваджує генеративний ШІ у свої функції пошуку.

Влітку 2024 року пошуковик запустив нову функцію AI Chat — безплатний і анонімний спосіб отримати доступ до популярних чат-ботів зі штучним інтелектом, таких як GPT 3.5 Turbo від OpenAI та Claude 3 Haiku від Anthropic. Чат зі штучним інтелектом від DuckDuckGo ставить конфіденційність користувачів на перше місце, анонімізуючи чати й гарантуючи, що вони не будуть використані для навчання ШІ-моделей. Отримати доступ до AI Chat можна через різні канали, включаючи duck.ai, duckduckgo.com/chat, вкладку «Чат» на сторінках результатів пошуку.

Пошукова система від Brave Software. Як і Brave браузер, пошукова система надає великого значення конфіденційності користувача, тому відфільтровує відстеження та рекламу. Brave Search використовує власний індекс для відображення результатів пошуку. У 2022 році до пошукової системи була додана нова функція Goggles, що дозволяє користувачам застосовувати власні правила та фільтри до пошукових запитів.

Також пошуковик має функцію Summarizer — це підсумовування на основі штучного інтелекту Brave. У 2024 році пошукова система Brave запустила нову опцію Answer with AI. Як і інші пошукові системи зі штучним інтелектом, опція від Brave збирає інформацію з різних джерел в єдину узагальнену відповідь, щоб користувачам було легше її засвоїти. Answer with AI використовує великі мовні моделі (LLM), насамперед Mixtral 8x7B і Mistral 7B, дані з результатів пошуку та RAG (Retrieval Augmented Generation), щоб генерувати відповіді майже миттєво.

Нідерландська пошукова система, що позиціює себе як конфіденційний засіб пошуку. Сайт startpage.com надає результати запитів Google, захищаючи право конфіденційності користувача, не зберігаючи особисті або пошукові дані. Пошуковик має функцію анонімного перегляду, що надає результати через проксі-сервер для підвищення рівня анонімності.

Пошукова система, створена німецькими фахівцями з метою підтримання екології у світі. Після запуску пошукова система спочатку надавала результати пошуку від Yahoo!, Bing та Вікіпедії. Наразі результати надаються від Bing та покращуються власними алгоритмами компанії. Пошукові запити шифруються, не зберігаються постійно, а дані не продаються стороннім рекламодавцям. Основна місія пошуковика Ecosia полягає у висаджуванні дерев задля забезпечення планети «зеленими легенями» та для запобігання глобальному потеплінню. У Ecosia є власний чат-бот, що побудований на основі ChatGPT. А ще у системи є інша модель ШІ — Green Answers, яка призначена для відповідей на екологічні питання.

Нещодавно стало відомо, що Ecosia і французький стартап Qwant, який визначає своєю метою захист персональних даних, хочуть створити власний інтернет-індекс. Вони заснували у Парижі спільне підприємство під назвою European Search Perspective. Компанії, які вирішать приєднатись до ініціативи, зможуть зменшити залежність від Google та Bing і надавати результати, які краще відповідають місіям їхніх компаній.

Експериментальна пошукова система, що дозволяє фільтрувати й уточнювати набір результатів пошуку. Ідея в тому, що стандартний інтернет-пошук дає лише найпопулярніші сайти. А Million Short дозволяє знаходити сайти, які з будь-яких причин не потрапили в результати пошукової системи. Технологія пошуковика дає можливість користувачам переглядати сайти за межами ТОП-100 і навіть ТОП-1000. Пошукова видача доступна після реєстрації. Власники сайтів можуть додати свій ресурс у базу даних пошукової системи, заповнивши спеціальну форму.

Незалежна метапошукова система, агрегатор пошукової видачі, орієнтований на приватність. Проєкт безплатний і підтримується Open Source спільнотою, до якої може долучитися кожен. SearXNG підтримує стандарти OpenSearch, POST та GET запити, а також десятки движків сторонніх пошукових систем. Усі вони розбиті на різні категорії в розділі Preferences -> Engines і відповідно їх можна увімкнути або вимкнути. Здійснювати пошук можна по наступних модулях: зображення, відео, музика, новини, карти, репозиторії, соцмережі тощо. З офіційною документацією можна ознайомитись за лінком. Фактично, це комбайн-агрегатор, який добре використовувати в тому числі й для OSINT-задач.

Метапошуковий агрегатор, заснований у 1996 році німецькою некомерційною організацією SUMA-EV (Асоціація вільного доступу до знань та інформації). Тут відсутня реклама і цензура. Агрегатор об’єднує в собі результати різних пошукових систем. Пошук в MetaGer може здійснюватися за вебом, зображеннями, товарами, новинами. Присутній також пошук за асоціацією. Є непогана інструкція з факт-чекінгу.

Безплатна пошукова система зі штучним інтелектом, яка робить акцент на конфіденційності та відсутності реклами. Це поєднання чатбота та пошукової системи. Ви можете спілкуватись з Andi як з чат-ботом, але відображатиме він інформацію як пошукова система. Andi Search використовує передові технології ШІ та семантичного пошуку для трансформації онлайн-пошуку. Крім того, пошукова система використовує LLM у поєднанні з реальними даними, щоб відповідати на запитання та узагальнювати інформацію на основі найпопулярніших джерел.

Пошукова система, керована ШІ, яка використовує просунуті алгоритми машинного навчання для швидкого надання точних відповідей. Основний акцент цього пошуковика — це швидкість та конфіденційність пошуків користувача. Komo не має реклами, але має персоналізовані результати пошуку, що базуються на навчанні та попередніх пошуках.

Пошукова система на базі ШІ, яка узагальнює вебрезультати за допомогою категорій вебсайтів, на відміну від традиційної пошукової системи, що показує список посилань. Проєкт був заснований колишніми співробітниками Salesforce. По суті це платформа розмовного штучного інтелекту, яка допомагає користувачам проводити дослідження, розв’язувати складні проблеми та створювати персоналізований контент. Для вебрезультатів пошуковик використовує результати пошукової системи Bing. You.com не зберігає IP-адреси користувачів і не збирає інформацію про користувачів для таргетованої реклами. Сервіс пропонує два режими: особистий і приватний, який є більш конфіденційним.

Інші пошукові системи: Webmii (метапошукова система для OSINT), Qwant, Swisscows, Dogpile, Biznar (використовує технологію Deep Web), Phind, Exa, SearchEncrypt, All in One, Fagan Finder, Waldo Search, Bagoodex.

Так, а що ж там Google? Техгігант поступово впроваджує рішення на основі ШІ у свій пошук. Але як це змінить ситуацію у даній сфері? Експерт Олександр Краковецький, наприклад, не дуже розуміє, чому Google так довго затягував із впровадженням генеративного пошуку.

«Так, Google впроваджує ШІ, і для мене велика загадка, чому це ще не зроблено. У компанії є власні великі мовні моделі, хмарна платформа, ексклюзивні дані, топові спеціалісти (мабуть, найкращі на ринку), але генеративного пошуку ще немає. Або є технічні проблеми (ті ж галюцинації), або компанія ще не розуміє, як продавати рекламу, коли місця для неї стане значно менше. Думаю, це комплекс причин. Хоча інтуїтивно це робиться просто: відповідь на запит «які інструменти для управління проєкту ти можеш порадити» може виглядати «рекомендую сервіс1 [1], сервіс2 [2], сервіс3 [3, Ad], сервіс4 [4]». Це у контексті та виглядає більш природно», — зазначив нам автор книжки про генеративний ШІ.

У статті Forbes 2023 року фахівці розповідали, що є декілька причин, які вплинули на особливу обережність техгіганта в питанні ШІ. Так, у 2018 році в Google піднялися внутрішні протести після того, як компанія підписала угоду з Пентагоном на забезпечення технологій для проєкту «Мейвен». Це проєкт міноборони США, в якому ШІ використовують для покращення точності ударних дронів. Після бунту співробітників компанія Google відмовилася продовжувати контракт і з розмахом випустила «Принципи ШІ» як етичні настанови для розвитку технологій. Аж ось у 2019 році з’явився новий сумнівний заголовок: підрядники тренували програму розпізнавання облич Google на безпритульних людях із «темною» шкірою.

«Зрозуміло, що Google важко випускати багато передових моделей у відкритий доступ. У них є свої причини, ймовірно, цілком обґрунтовані, але для мене важливо демократизувати ці моделі», — розповідав тоді Девід Ха, колишній дослідник Google, який тепер очолює стратегію Stability AI.

Цікаво, а як же оновлений Google Пошук працюватиме в Україні? Тетяна Лукинюк розповіла нам про нещодавній запуск компанією функції Extensions (Розширення) українською.

«За допомогою Розширень Gemini може заощадити ваш час, отримуючи відповідну інформацію з програм і служб Google. Якщо ви та ваші друзі плануєте подорож, ви можете попросити Gemini вибрати дати з Gmail, які підходять для всіх, знайти інформацію про рейси та готелі на основі цих дат та місць, знайти відео на YouTube про те, що взяти з собою, і підсумувати список того, що треба з собою взяти — все в одній розмові. Уже зараз ви можете отримати доступ до Gemini через пошуковий рядок Пошуку, треба тільки спочатку ввести @gemini та написати запит. Крім того, ми нещодавно представили Gemini Live. Завдяки цій функції можна спілкуватися з Gemini природною мовою», — повідомила директорка Google в Україні.

За її словами, доступ до Gemini Live різними мовами розширюватиметься поступово, тому українці незабаром теж отримають таку можливість.

А ось Consultant in Generative AI Олексій Мінаков зазначив нам, що впровадження компанією Google штучного інтелекту, на його думку, суттєво змінить ситуацію з пошуком. «Через декілька років наступить момент, коли більшість людей будуть вже користуватися пошуковиками саме у такий спосіб, коли достатньо буде згенерованої відповіді, без потреби серфити різними сайтами. Бо це зручно. Українські користувачі в цьому плані нічим не відрізнятимуться від європейських чи американських. Це глобальний тренд», — підсумував фахівець.

Схоже, що конкуренція серед пошукових сервісів буде лише посилюватися, а штучний інтелект таки матиме значний вплив на майбутнє інтернет-пошуку. Але чи вдасться новим пошуковикам посунути з п’єдесталу Google? Скоріше за все, ні, у компанії залишається великий запас міцності та висока лояльність користувачів, щоб у будь-який момент додати до свого пошуковика ті можливості, які забезпечують конкурентам перевагу.

Bonus: Якщо комусь цікаво, яку інформацію про війну в Україні Google розкаже, наприклад, жителям Риги, Берліна чи Х’юстона, то радимо почитати велике дослідження колег з українського видання Куншт.