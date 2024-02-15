З нагоди п’ятиріччя з релізу останньої частини серії Metro – Metro Exodus, офіційний Twitter/X-акаунт гри оприлюднив інформацію про те, що Metro Exodus продалася сукупним тиражем у 10 млн екземплярів.

Автори нагадали, що наступна частина, Metro Awakening від студії Vertigo Games вийде у 2024 р. і буде VR-відгалуженням від головної серії. У той час як умовна Metro 4 вийде від 4A Games колись у майбутньому, у 202Х році. Крім того, з нагоди річниці Metro Exodus усі ігри франшизи можна придбати для платформ Microsoft та Sony зі знижками.

Нагадаємо, раніше ми писали, що за інформацію, яка є у редакції «Межі», події Metro 4 знову відбуватимуться у Москві.