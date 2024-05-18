“S.T.A.L.K.E.R.: Тінь Чорнобиля” вийшла у 2007 році, але продовжує залишатися однім зі скарбів українською ігрової індустрії. Та й світової також, бо навіть сьогодні гра дарує приємні враження, навіть враховуючі всі її технічні недоліки. Частково подібна спадщина пов’язана з тим, що розробники з GSC Game World не гналися за трендами того часу чи не послуговувалися якимось модними бізнес-моделями. Вони бажали створити гру власної мрії та показати всьому світові, на що здатні розробники з України. Тож на кону були не лише гроші та робочі місця, а національна та особиста гордість.

Звісно, ігрова індустрія ставиться до подібних мрійників доволі жорстко. Тому історія створення першої частини S.T.A.L.K.E.R не менш цікава, ніж сама гра. Саме ній присвячений документальний фільм “ЕПІЗОДИ: Тінь Чорнобиля”. Він максимально гідно передає атмосферу становлення франшизи, яка частково нагадувала справжню авантюру.

Назва “ЕПІЗОДИ: Тінь Чорнобиля” Жанр документальний, драма Режисер Артем Григорян У ролях Андрій Прохоров, Олег Яворський, Олексій Ситянов, Олександр Кохановський, Володимир Корунчак, Олександр Новіков, Олександр Максимчук, Олег Данилов, Дін Шарп Студія KNIFE! Films Хронометраж 1 година 17 хвилин Рік 2024 Сайт Планета Кіно

Проєкт “ЕПІЗОДИ” компанія KNIFE! Films присвятила досягненням сучасної України, причому підійти до них автори вирішили з боку розваг. Перша частина, “ЕПІЗОДИ: Україна на Мундіалі” розповідає про Чемпіонат світу з футболу 2006 року, третя, “ЕПІЗОДИ: Не перемикайтесь” – про класику українського телебачення рівня “Караоке на Майдані”, але прем’єру цього фільму ми ще очікуємо. Проте вже зараз можна подивитися “ЕПІЗОДИ: Тінь Чорнобиля”, однак враховуйте, що фільм показують ексклюзивно в мережі кінотеатрів “Планета Кіно”, хоча пізніше він має з’явитися на українських стримингових сервісах

Будь-який гарний документальний фільм має не просто розповідати цікаві факти. В ідеальному випадку представники цього жанру додатково вибудовують власний наратив, який часто буває цікавішим за фантазії. Але тут важливо зберегти чітку межу між художньою складовою та достовірністю зображення фактів, не перегинати з авторськими думками, а використовувати наявні елементи у грамотній послідовності.

Це дуже важка задача, яка вдається далеко не всім. Наприклад, документальний фільм “Перший код” про становлення українського IT-сегмента, нагадує більше наївне та прямолінійне звеличення розробників з України, яке при цьому дещо ігнорує їхні безпосередні досягнення. Саме тому після перегляду кіно залишається неприємний післясмак, ніби автори хотіли щось нав’язати глядачам, а не поділитися реальною історію та визвати захоплення людьми.

Головне досягнення “ЕПІЗОДІВ: Тінь Чорнобиля” полягає у тому, що щире захоплення людьми, яки працювали у GSC Game World на початку існування студії, з’являється у глядачів без зайвих маніпуляцій. Адже історія створення першої частини “Сталкера” побудована на величних амбіціях, яскравому паланні власною справою і прагненням використати всі можливості для реалізації мрій.

Саме на цьому акцентується увага глядачів при перегляді. Різноманітні спікери відверто, майже по-домашньому тепло розповідають про ставлення до розробки гри, її атмосфери, різноманітних елементів, ролі в розвитку українській індустрії розваг та світовій ігровій індустрії в цілому. Через подачу у фільмі не відчувається зайвого пафосу, він не відштовхує бізнес-складовою індустрії та іншими проблемними нюансами розробки ігор. Навіть єдиний місцевий “антагоніст”, Дін Шарп, якого керівництво видавця THQ послало з Америки до Києва, щоб він допоміг GSC Game World нарешті довести гру до релізу, все одно лише доповнює образ команди, яка поставила все на успіх грандіозного проєкту під назвою S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl.

У фільмі у принципі вистачає цікавих фактів про розробку гри. Причому автори знаходять цікавий баланс між технічними нюансами розробки відеоігор та доступністю для загальної авдиторії. Тому спікери у фільмі пояснюють про технічні обмеження розробки ігор того часу, створення анімацій в грі та симуляції поведінки живих істот, але не перенавантажують глядачів числами, параметрами та термінами. Можливо, комусь не вистачить саме глибшого занурення у світ розробки ігор, але зрозуміло, що фільм створювався не лише для ентузіастів та хардкорних гравців.

При цьому питання можуть виникнути також відносно спікерів. Легендарного Сергія Григоровича у фільмі немає, а саме його багато людей вважають обличчям бренду. Втім, “ЕПІЗОДИ: Тінь Чорнобиля” чудово демонструє, що розробка трималася не лише на одній персоні. Буквально кожна людина з початкової команди зробила вагомий внесок у створення культової гри. До того ж знайомі та впливові обличчя у кіно все одно зустрічаються.

З іншого боку, сучасна GSC Game World не має прямого відношення до створення документального фільму. Тому якісь нові факти про S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl або погляд на першу частину з погляду оновленої команди ви не побачите. Це також можна списати на фокус наративу кіно, з ним тут повний порядок. Хоча все ж саме відстеження впливу гри до сьогодення відчутно не вистачає. Але маємо на увазі, що PR нової “S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля” ретельно контролюється з боку Microsoft і сучасна GSC Game World просто не мала можливості долучитися до створення цього фільму.

Додатково можна пожалітися на монтаж з погляду переходів, ефектів та загальної візуальної складової. Він занадто простий, навіть банальний. Щось рівня відео на YouTube, до того ж не самого просунутого. Це впадає в очі на тлі того факту, що у фільмі регулярно використовують статичні зображення з низькою роздільною здатністю (що поробиш, це часом максимальна роздільна здатність яка взагалі існувала у ті часи – прим. ред.). Тому відчутна частка хронометражу – це невеликі фото на чорному фоні, які ніяк креативно не адаптували.

Втім, навіть це можна списати на частину антуражу. Головне, що на загальні емоції під час та після перегляду монтаж ніяк не впливає. “ЕПІЗОДИ: Тінь Чорнобиля” заряджає вірою в наших розробників ігор та просто людей-мрійників. Після перегляду хочеться особисто дізнатися ще більше як про всесвіт S.T.A.L.K.E.R., так про український геймдев тих часів. І саме це можна вважати одним з найбільших досягнень фільму.