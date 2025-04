Фільми та серіали за відеоіграми, що вже знімаються або скоро вийдуть

Кіноадаптації відеоігор за останні кілька років еволюціонували від трешових і навіть дещо гротескних стрічок Уве Болла до рівня якісного розважального кіно та навіть блокбастерів, нагадаємо, другий найкасовіший фільм 2023 року – це мультфільм за грою "Брати Супер Маріо в кіно" / The Super Mario Bros. Movie. Висока якість і комерційні досягнення екранізацій “Їжака Соніка” / Sonic The Hedgehog, палко прийнятий глядачами й критиками "Аркейн" / Arcane та автентичний в своїй атмосфері й привабливий дрібними деталями “Фолаут” / Fallout підняли планку екранізацій відеоігор, а ще проклали дорогу для продовжень уже існуючих проєктів і для багатьох нових. Зараз, здається, ледь не кожного місяця з’являються анонси чи чутки про перенесення чергового відеоігрового всесвіту на великі й малі екрани.

Далі ми поговоримо про ті проєкти, які вийдуть в цьому році, а також згадаємо інші, що не мають чітких дат, чи вийдуть після 2025 року, але мають бути цікавими для гравців та звичайних глядачів.

Стрімінговий сервіс Netflix

Дата виходу 16 січня 2025

Гра Castlevania

Анімаційний серіал розповідає про боротьбу нащадків Бельмонта із силами темряви. Другий сезон продовжить історію Ріхтера Бельмонта та його союзників у боротьбі проти вампірської королеви Ержебет Батори. Очікується, що до команди приєднається легендарний Алукард, син Дракули, що додасть нових поворотів у сюжеті. Герої зіткнуться з новими викликами та ворогами, намагаючись запобігти апокаліптичному піднесенню вампірського месії.

Серіал зберіг готичний стиль та темний тон оригінальної Castlevania, водночас додаючи нових персонажів та розширюючи всесвіт. Особливий акцент зроблено на атмосфері XVIII століття з реалістичними декораціями революційної Франції. Шанувальники з нетерпінням чекають на продовження, сподіваючись на розвиток улюблених персонажів та захоплюючий сюжет, який поєднує елементи класичних відеоігор серії Castlevania з новими творчими рішеннями.

Стрімінговий сервіс Netflix

Дата виходу 11 лютого 2025

Гра The Witcher

Sirens of the Deep – повнометражна анімаційна адаптація оповідання Анжея Сапковського “Трохи жертовності” з книги “Меч призначення”. Геральт із Рівії, мутований мисливець на монстрів, отримує завдання розслідувати серію нападів у прибережному селі. Під час розслідування він виявляє давній конфлікт між людьми та морським народом, який загрожує перерости у війну між королівствами. Геральт повинен покластися на старих і нових друзів, щоб розгадати таємницю та запобігти ескалації ворожнечі.

Що цікаво, головну роль озвучує актор Даг Кокл, який озвучував Геральта у відеоіграх серії "Відьмак", а Йеннефер та Любистка озвучують Аня Чалотра і Джої Беті, які граються у серіальній адаптації гри.

Анімаційний фільм обіцяє глибше занурити глядачів у фентезійний всесвіт, розкриваючи нові аспекти життя Геральта та його взаємодії з різноманітними істотами.

Студія Warner Bros. Pictures

Дата виходу 3 квітня 2025

Гра Minecraft

Коли портал несподівано переносить групу звичайних людей до світу Minecraft, вони змушені навчитися виживати в небезпечному кубічному Всесвіті. Тут їх переслідують монстри, від яких не сховатися навіть вночі, але на їхньому боці досвідчений майстер Стів. Разом вони вирушають у захоплюючу подорож, щоб знайти вихід і врятувати Верхній світ від руйнування.

Розмови про екранізацію Minecraft розпочалися ще у 2014 році, але через численні зміни режисерів та сценаристів виробництво затягнулося на понад десять років. Хоч у фільмі і знялися такі відомі актори, як Джейсон Момоа, Джек Блек, Емма Маєрс та Даніель Брукс, що привертає увагу як шанувальників гри, так і простих глядачів, проте після першого трейлера аудиторія мала скептичні настрої. З появою нової інформації про стрічку, скепсис дещо послабився, проте чи вийде з цього щось путнє, чи це просто рімейку "Джуманджі" / Jumanji у "кубічному" антуражі ми дізнаємось уже 3 квітня 2025 року.

Студія Sony Pictures

Дата виходу 25 квітня 2025

Гра Until Dawn

Минулого року вийшов рімейк Until Dawn – інтерактивного горору під видавництвом Sony. А цього року чекаємо не кіноадаптацію. Режисером майбутнього фільму виступає Девід Ф. Сандберг, відомий за роботами "Шазам!" / Shazam! та "Анабель: Створення" / Annabelle: Creation. Сценарій написав Гері Доберманом, який працював над адаптаціями роману Стівена Кінга "Воно".

Екранізація має бути не прямою адаптацією, а спінофом. У центрі сюжету дві сестри, Кловер (Елла Рубін) та Мелані (Майя Мітчелл), які опиняються в смертельній пастці та повинні знайти вихід до світанку. До акторського складу також входять Майкл Чіміно, Джі-Єн Ю, Одеса Азьон та Бельмонт Камелі. Цікаво, що Пітер Стормаре повернеться до своєї ролі доктора Алана Дж. Гілла з оригінальної гри 2015 року.

Стрімінговий сервіс HBO

Дата виходу квітень 2025

Гра The Last of Us Part II

Також у квітні виходить продовження The Last of Us від HBO. Перший сезон був успішним і багатьма вважався ледь не зразковою адаптацією відеогри. І це не дивно, адже велику роль у розробці шоу приймав творець гри Ніл Дракман. Він є одним з шоураннерів проєкту. Залучення Дракмана забезпечує високий рівень довіри серед фанатів, адже він не лише є співавтором оригінальної історії, але й чудово розуміє глибокий підтекст та метафори, закладені в ігри серії.

Проте це не заважало існуванню контроверсійних думок про деякі аспекти шоу. Наприклад, у фанатів були питання до касту на роль Еллі ще в першому сезоні, де Белла Рамзі здавалась недостатньо схожою на свій прототип. А у другому сезоні скепсис змістився на те, що головна героїня недостатньо змінилась за час, який по сюжету пройшов за кадром.

В будь-якому випадку фанати чекають на повернення у цей постапокаліптичний світ, а фанати гри у напруженні намагаються не видати спойлерів про розвиток подій другого сезону. Цікаво як саме будуть подані події The Last of Us Part II, враховуючи те, що намічається ще й третій сезон.

Стрімінговий сервіс Netflix

Дата виходу: квітень 2025

Гра: Devil May Cry

Плеяду анімаційних адаптацій від Netflix доповнює екранізація ігрової серії про срібноволосого мисливця на демонів Данте. Він бере на себе завдання захистити людство від демонічних загроз, використовуючи свої унікальні навички та зброю. Сюжет має поєднати динамічні бойові сцени з глибоким зануренням у світ демонів та людей.

Серіал обіцяє збереження духу оригінальних ігор, зокрема динамічних бойових сцен, харизматичних персонажів та захоплюючого сюжету. Перший тизер, представлений на Netflix Geeked Week 2024, показав Данте в дії, що підсилило інтерес до проєкту. Шоуранером виступає Аді Шанкар, відомий за роботою над аніме Castlevania.

Студія New Line Cinema

Дата виходу 24 жовтня 2025

Гра Mortal Kombat

Смертельна битва повертається з новими бійцями та викликами. Легендарні герої та нові союзники борються за захист Земного Царства у новому турнірі. Цей сиквел до добротної екранізації 2021 року має більший бюджет та ресурси від студії й видавця Warner Bros. Це може гарно вплинути на якісь постановки та ефектів. А якщо додати ще непогану постановку боїв і образи персонажів з оригінальної гри, то може вийти достойний сиквел і чудова екранізація серії Mortal Kombat.

Наразі деталей про стрічку ще мало, хоча реліз запланований вже цьогоріч. Студія поки навіть не випустила тизер. Проте відомо, що фільм збереже дорослий рейтинг R, а зірковий склад поповнить Карл Урбан у ролі Джонні Кейджа, а Хіроюкі Санада повернеться до ролі Скорпіона.

Студія Blumhouse Productions

Дата виходу 5 грудня 2025

Гра Five Nights at Freddy's

Перша частина екранізації нашумілої серії відеоігрових горорів була слабо оцінена критиками, проте полюбилась глядачам і зібрала солідну касу. Попри одночасний вихід в кіно й на стрімінгах, чи може саме завдяки цьому, це був найуспішніший реліз студії Blumhouse, знаменитою своїми жахастиками категорії B. А отже запуск у роботу другої частини був лише питанням часу.

Поки доступно небагато інформації про сиквел, проте відомо, що до головної ролі знову повертається Джош Гатчерсон і реліз має відбутися 5 грудня цього року.

Студія H2L Media Group, Konami

Дата виходу 2025

Гра Silent Hill 2

Нова екранізація Silent Hill, на цей раз другої частини, уже деякий час перебуває у виробництві під пильним наглядом Konami. Зйомки розпочалися у квітні 2023 року в Німеччині та Східній Європі. У режисерському кріслі й у ролі сценариста Крістоф Ґан, який працював над першою екранізацію за цією франшизою. Шанувальники серії покладають великі надії на його повернення до режисерського крісла, сподіваючись на вірність атмосфері та сюжету оригінальної гри.

Екранізації після 2025 і без анонсованої дати релізу

Багато з фільмів та серіалів за іграми, що вже вийшли, отримають продовження у наступні роки. А популярність адаптацій відеоігор призвела до того, що купа ігрових видавців хочуть застрибнути на цей потяг і анонсують масштабні проєкти, які поки що знаходяться на ранніх стадіях розробки. Далі коротко про те, що відомо.

Стрімінговий сервіс Amazon Prime Video

Дата виходу Невідома

Гра Fallout

Після успіху першого сезону серіалу Fallout було анонсовано другий. Глядачі можуть очікувати розширення сюжетних ліній та ще більше пригод у постапокаліптичному світі гри. Творці ще у кінці першого сезону дали гарний натяк, а на церемонії The Game Awards підтвердили появу у другому сезон легендарного міста New Vegas і.

Стрімінговий сервіс Netflix

Дата виходу Невідома

Гра The Witcher

Минулого року Netflix підтвердив виробництво одразу двох сезонів "Відьмака". Четвертий сезон стане першим із Лаімом Гемсвортом у ролі Геральта, а п'ятий завершить основну історію.

Студія Illumination

Дата виходу 3 квітня 2026

Гра Super Mario Bros.

Продовження успішного анімаційного фільму 2023 року з чудовим кастом акторів, який отримав теплим прийом від глядачів та зібрав купу грошей. Хоча деталей поки мало, глядачі можуть очікувати нових пригод Маріо, Луїджі та їхніх друзів у яскравому світі Грибного королівства.

Студія Legendary Entertainment

Дата виходу Невідома

Гра Pokemon / Detective Pikachu

Сиквел екранізації іншої успішної франшизи Nintendo про всесвіт Покемонів. До головної ролі повернуться Раян Рейльнольдс. Проте інші подробиці поки тримаються в секреті.

Стрімінговий сервіс Peacock

Дата виходу Невідома

Гра Twisted Metal

Twisted Metal – давня ігрова серія Sony, яка не мала продовжень з часів рімейку на PS3. Проте перший сезон комедійного серіалу в постапокаліптичному сетингу отримав позитивні відгуки глядачів та критиків. Хоча деталі сюжету другого сезону тримаються у таємниці, очікується, що він продовжить історію Джона Доу, якого грає Ентоні Макі, та його подорожі світом, сповненим небезпек і божевільних гонок на виживання.

Анонсовані проєкти

Успіх ігрових серій та деяких адаптацій спонукає великі компанії, особливо це стосується Sony та Nintendo, анонсувати все більше перенесень своїх відомих франшиз на кіноекрани.

Sony на хвилі успіхів фільму по Uncharted, та вищезгаданих серіалів анонсувала проєкти ледь не по кожній своїй ігровій серії. На CES 2025 компанія анонсувала екранізацію успішної Helldivers 2. А поки серіал по всесвіту Horizon переживає виробниче пекло, було анонсовано повнометражний фільм, де головною героїнею буде Елой. Також Sony розказали про аніме-серіал по Ghost of Tsushima для сервісу Crunchyroll. І це до купи до раніше анонсованого фільму по цій грі. Також у виробництві екранізація God of War від Prime Video.

Другий японський відеоігровий гігант, Nintendo, теж хапається за успіхи своїх релізів та попередніх екранізацій. Наразі, крім уже згаданих продовжень, відомо про адаптацію The Legend of Zelda.

2025 рік знову стане випробуванням для Голлівуду, адже він буде сповнений кіно- та телеадаптацій улюблених усіма ігор. Проте, аби досягти тої високої планки, яку задали деякі екранізації, творцям нових фільмів треба буде попотіти. Чи цей бум буде мати продовження, чи усі проєкти про які ми чули в анонсах та чутках доберуться до екранів, чи мода на ігрові адаптації почне вщухати ще швидше, ніж це стало з кіно за коміксами, покаже час.

Інші матеріали на цю тему

12 фільмів за іграми, які не боляче дивитися

15 серіалів та мультфільмів за іграми: набагато краще за фільми