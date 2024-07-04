Журналістка Rolling Stone Cheyenne Roundtree повідомила, що Netflix відсторонив режисера серіалу за грою Horizon Zero Dawn Стіва Блекмена, а знімальний процес призупинено.

Scoop: Rolling Stone has learned that two of 'Umbrella Academy' showrunner Steve Blackman’s projects that were in development at Netflix, a Horizon Zero Dawn series and an original series, Orbital, are no longer moving forward https://t.co/cFnyww0n3Q — Cheyenne Roundtree (@cheyenne_round) July 3, 2024

За декілька днів до цього Блекмена звинувачували у токсичній поведінці на знімальному майданчику. Медіа Rolling Stone провело (стаття за підпискою) розслідування, після чого з’явилися повідомлення про те, що режисер залишає проєкт.

Вперше про серіал стало відомо ще два роки тому, коли Sony анонсувала, що одразу три її франшизи отримають кіноадаптації. Horizon від Netflix, God of War від Amazon та Gran Turismo від Columbia Pictures.

Наразі невідомо, чи шукає Netflix нового режисера для шоу, чи розробку серіалу призупинено на тривалий термін. В якому стані перебував серіал до паузи, також невідомо.