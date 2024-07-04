Журналістка Rolling Stone Cheyenne Roundtree повідомила, що Netflix відсторонив режисера серіалу за грою Horizon Zero Dawn Стіва Блекмена, а знімальний процес призупинено.

За декілька днів до цього Блекмена звинувачували у токсичній поведінці на знімальному майданчику. Медіа Rolling Stone провело (стаття за підпискою) розслідування, після чого з’явилися повідомлення про те, що режисер залишає проєкт.

Вперше про серіал стало відомо ще два роки тому, коли Sony анонсувала, що одразу три її франшизи отримають кіноадаптації. Horizon від Netflix, God of War від Amazon та Gran Turismo від Columbia Pictures.

Наразі невідомо, чи шукає Netflix нового режисера для шоу, чи розробку серіалу призупинено на тривалий термін. В якому стані перебував серіал до паузи, також невідомо.