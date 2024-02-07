Рівно п’ять років тому поява електромобіля Porsche Taycan стала початком нової ери для компанії. З того часу й до сьогодні продано вже близько 150 тисяч недешевих електрокарів, вийшло кілька різних версій та модифікацій Taycan, а в інженерів Porsche назбиралось чимало можливостей для покращення. Ось і результат – зустрічаємо новий Porsche Taycan!
Пізнаваний дизайн, нові деталі
Ми зустрічаємо новий Porsche Taycan, який так схожий на попередника: погляньте уважно на силует кузова, краплеподібну лінію даху, плаский та низький капот. Електричний седан Porsche Taycan не зраджує знайденому стилю, але оновлюється в деталях. Так, змінено передній бампер та повітряні канали в ньому, встановлені нові фари, з’явились нові колісні диски.
Та й в салоні Porsche Taycan зміни лише точкові. Наприклад, кермо тепер завжди з окремо встановленим перемикачем DRIVE MODE, технологія Apple CarPlay глибше інтегрована в мультимедійну систему електромобіля, можливості якої додатково розширені – наприклад, через відображення потокового відео. Проте загальна форма центральної консолі або вигнута панель-дисплей для відображення віртуальних приладів – це залишилось незмінним.
Все тому, що найбільші зміни нового Porsche Taycan стосуються не дизайну або салону – вони стосуються техніки електромобіля.
Один седан, два універсали, безліч версій Porsche Taycan
Вже зараз відомо, що новий Porsche Taycan буде випускатись у трьох кузовах (седан Taycan, універсал Sport Turismo, кросуніверсал Cross Turismo) та у чотирьох версіях (Taycan, Taycan 4S, Taycan Turbo, Taycan Turbo S), відповідно до можливості різної комбінації типу кузова та версії. Так ось – покращення техніки є всюди та для всіх!
Наприклад, навіть базова версія Porsche Taycan з одним електромотором та заднім приводом стала більш потужною та динамічною: прискорення до «сотні» займає 4,8 секунди, що на 0,6 секунди краще відносно попередника. Крім того, навіть в «базі» вже є пневматична підвіска. Версії з повним приводом 4S пропонують вже два електродвигуни, а як опція доступна адаптивна підвіска Porsche Active Ride. До речі, ще однією цікавою опцією є поява LED-фар HD Matrix.
Хоча, звісно, найкраща техніка представлена для максимальних версій Turbo та Turbo S: в останньому випадку можна розраховувати на потужність 700 кВт (або 952 к.с.), що на 140 кВт більше у порівнянні з попередником. Це знайшло своє відображення й у покращенні динаміки – залікова «сотня» дається за 2,4 секунди.
Проте новий Porsche Taycan – це не лише «перегони» за цифрами потужності та динаміки, але й покращення інших ключових показників електромобіля. Так, йдеться про акумулятор та запас ходу.
Ще більше вражень та пригод – адже тепер запас ходу до 678 км
Як і раніше, новий Porsche Taycan використовує 800-вольтову електричну архітектуру, проте розробникам вдалось додатково підвищити допустиму потужність заряджання. Тепер максимум становить 320 кВт, що дозволяє зарядити акумулятор в межах 10-80% лише за 18 хвилин. Причому й сам акумулятор збільшився у розмірах: маємо максимальний акумулятор Performance Battery Plus на 105 кВт·год проти 93 кВт·год раніше.
Відповідно, максимальний запас ходу зріс до 678 км за правилами вимірювального циклу WLTP. Й у випадку Porsche Taycan Cross Turismo, ці кілометри можуть бути не обов’язково асфальтовими…
Що ще залишилось додати? Наприклад, можна додати про запровадження комплексної системи PIRM (Porsche Intelligent Range Manager) та новий тепловий насос – все для збільшення дистанції пробігу. Або про полегшення електромобіля приблизно на 15 кг в залежності від версії – все для покращення динаміки. Або про появу варіантів оздоблення, які додатково виділяють різні версії Porsche Taycan.
Нарешті, залишилось додати про те, що старт продажів Porsche Taycan в Європі відбудеться вже навесні поточного року. Й після цього новинка приїде і в Україну.
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