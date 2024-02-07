Рівно п’ять років тому поява електромобіля Porsche Taycan стала початком нової ери для компанії. З того часу й до сьогодні продано вже близько 150 тисяч недешевих електрокарів, вийшло кілька різних версій та модифікацій Taycan, а в інженерів Porsche назбиралось чимало можливостей для покращення. Ось і результат – зустрічаємо новий Porsche Taycan!

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Пізнаваний дизайн, нові деталі

Ми зустрічаємо новий Porsche Taycan, який так схожий на попередника: погляньте уважно на силует кузова, краплеподібну лінію даху, плаский та низький капот. Електричний седан Porsche Taycan не зраджує знайденому стилю, але оновлюється в деталях. Так, змінено передній бампер та повітряні канали в ньому, встановлені нові фари, з’явились нові колісні диски.

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Та й в салоні Porsche Taycan зміни лише точкові. Наприклад, кермо тепер завжди з окремо встановленим перемикачем DRIVE MODE, технологія Apple CarPlay глибше інтегрована в мультимедійну систему електромобіля, можливості якої додатково розширені – наприклад, через відображення потокового відео. Проте загальна форма центральної консолі або вигнута панель-дисплей для відображення віртуальних приладів – це залишилось незмінним.

Все тому, що найбільші зміни нового Porsche Taycan стосуються не дизайну або салону – вони стосуються техніки електромобіля.

Один седан, два універсали, безліч версій Porsche Taycan

Вже зараз відомо, що новий Porsche Taycan буде випускатись у трьох кузовах (седан Taycan, універсал Sport Turismo, кросуніверсал Cross Turismo) та у чотирьох версіях (Taycan, Taycan 4S, Taycan Turbo, Taycan Turbo S), відповідно до можливості різної комбінації типу кузова та версії. Так ось – покращення техніки є всюди та для всіх!

Наприклад, навіть базова версія Porsche Taycan з одним електромотором та заднім приводом стала більш потужною та динамічною: прискорення до «сотні» займає 4,8 секунди, що на 0,6 секунди краще відносно попередника. Крім того, навіть в «базі» вже є пневматична підвіска. Версії з повним приводом 4S пропонують вже два електродвигуни, а як опція доступна адаптивна підвіска Porsche Active Ride. До речі, ще однією цікавою опцією є поява LED-фар HD Matrix.

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Хоча, звісно, найкраща техніка представлена для максимальних версій Turbo та Turbo S: в останньому випадку можна розраховувати на потужність 700 кВт (або 952 к.с.), що на 140 кВт більше у порівнянні з попередником. Це знайшло своє відображення й у покращенні динаміки – залікова «сотня» дається за 2,4 секунди.

Проте новий Porsche Taycan – це не лише «перегони» за цифрами потужності та динаміки, але й покращення інших ключових показників електромобіля. Так, йдеться про акумулятор та запас ходу.

Ще більше вражень та пригод – адже тепер запас ходу до 678 км

Як і раніше, новий Porsche Taycan використовує 800-вольтову електричну архітектуру, проте розробникам вдалось додатково підвищити допустиму потужність заряджання. Тепер максимум становить 320 кВт, що дозволяє зарядити акумулятор в межах 10-80% лише за 18 хвилин. Причому й сам акумулятор збільшився у розмірах: маємо максимальний акумулятор Performance Battery Plus на 105 кВт·год проти 93 кВт·год раніше.

Відповідно, максимальний запас ходу зріс до 678 км за правилами вимірювального циклу WLTP. Й у випадку Porsche Taycan Cross Turismo, ці кілометри можуть бути не обов’язково асфальтовими…

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Що ще залишилось додати? Наприклад, можна додати про запровадження комплексної системи PIRM (Porsche Intelligent Range Manager) та новий тепловий насос – все для збільшення дистанції пробігу. Або про полегшення електромобіля приблизно на 15 кг в залежності від версії – все для покращення динаміки. Або про появу варіантів оздоблення, які додатково виділяють різні версії Porsche Taycan.

Нарешті, залишилось додати про те, що старт продажів Porsche Taycan в Європі відбудеться вже навесні поточного року. Й після цього новинка приїде і в Україну.