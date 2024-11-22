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Успіх S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl поширився і на Twitch. За даними української аналітичної компанії Stream Charts, нова гра GSC Game World у день релізу, 20 листопада 2024 року, була найпопулярнішою на стримінгових сервісах й у піку зібрала 416,4 тисячі глядачів.

Попри те, що реліз гри відбувся ввечері, трансляції зі S.T.A.L.K.E.R. 2 згенерували близько 2,65 мільйона годин перегляду на Twitch. Це більше ніж такі ігри як League of Legends, Valorant, Minecraft або Counter-Strike зібрали за всю добу. Нову українську гру випередила лише GTA V завдяки активності японських та бразильських стримерів.

Серед найпопулярніших стримерів нової гри від GSC Game World опинився й український Leb1ga, який показав п’ятий найкращий результат для гри зібравши 35,8 тисячі глядачів на піку. Це також його п’ятий найкращий результат за всю кар’єру.

Найбільше годин перегляду для гри згенерували трансляції англійською та російською, кожна з яких відповідає за 32,3% від загального результату. Трансляції українською відповідають за 9,2%. Попри це, найбільша кількість каналів, що транслювали гру, виявилися з США, України та Польщі.

На додачу, за охопленням аудиторії на прямих трансляціях S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl стала п’ятою найпопулярнішою грою 2024 року. Українська гра лише трохи поступилася таким іграм як Palworld, EA Sports FC 25, Call of Duty: Black Ops 6 та Black Myth: Wukong. Натомість гра GSC Game World майже вдвічі обійшла Silent Hill 2, яка зібрала 266 тисяч глядачів.

Окрім успіху на Twitch, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl також показує чудові результати серед гравців. Нова гра стала найпопулярнішим українським релізом у Steam, зайнявши перше місце за продажами та перше місце між всіма українськими іграми за кількістю одночасних гравців, зібравши вже 117 928 у піку.