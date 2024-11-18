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За дві доби до релізу S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вийшов на друге місце хітів продажу Steam, а якщо прибрати безплатну Counter-Strike 2, то на перше місце за продажами серед платних ігор Steam.

Нагадаємо S.T.A.L.K.E.R. 2 разом з Metro Exodus потрапили у Топ 10 платних бестселерів Steam ще тиждень тому. Нещодавно GSC Game World розповіла про бонуси, які отримають покупці, що передзамовили S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, розповіла про новий наклад колекційних фізичних видань, та оприлюднила актуальні системні вимоги гри.

Крім того, стало відомо, що за купівлю S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl у росії можуть запровадити кримінальну відповідальність.

А ви вже передзамовили S.T.A.L.K.E.R. 2, почекаєте патчів чи плануєте пограти в Game Pass?