Реліз “S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля” викликав неабиякий ажіотаж. Гравці, які намагалися одночасно завантажити новий шутер GSC Game World, навіть тимчасово “поклали” інтернет в Україні. Крім того, вчора S.T.A.L.K.E.R. 2 встановив рекорд Steam-онлайн для українських ігор, Зону водночас досліджували 113 587 сталкерів.

Це, звісно, не результати Black Myth: Wukong (2,4 млн гравців одночасно), Palworld (2,1 млн), Baldur’s Gate 3 (875 тис.) чи навіть Farming Simulator 25 (135 тис.), але не забуваємо, що гра вийшла посередині тижня і відразу у Game Pass. Також багато українських гравців просто не встигло викачати гру, через ті самі проблеми з інтернетом та відключення світла. Все це мало сказатися на результатах Steam-онлайн. Подивимося на цифри, які S.T.A.L.K.E.R. 2 покаже на ці вихідні.

У будь-якому разі результати “S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля” в Steam вже дуже непогані й це рекорд для ігор, зроблених в Україні. Свого часу ми оцінювали найуспішніші українські ігри за продажами на основі відкритих даних. Цього разу нам стало цікаво порівняти українські проєкти за кількістю гравців в Steam-онлайн. Хоча ці цифри не показують фінансового успіху гри, але вони гарно демонструють ажіотаж, хайп навколо проєкту та зацікавленість у ньому гравців. Тож які українські ігри мали найбільший Steam-онлайн? Усі цифри нижче за даними сервісу SteamDB.

Топ 10 українських ігор зі кількістю одночасних гравців у Steam

1. S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля – 113 587 гравців

2. Shatterline – 21 760

3. Metro Exodus – 15 375

4. Metro 2033 – 14 743

5. Warface – 13 867

6. Mount & Blade: With Fire & Sword – 9 315

7. Cossacks 3 – 5 797

8. Secret Neighbor – 5 174

9. Survarium – 4 382

10. Cliff Empire – 3 099

Зверніть увагу, Shatterline більше не доступна у крамниці Steam і буде невдовзі перезапущена в Epic Games Store. Щодо розробленої у Києві Warface, то зараз цю гру розвивають та контролюють росіяни з MY.GAMES (Mail.ru Group). Але найкращі цифри онлайн Warface показала ще 10 років тому, під час запуску та підтримки гри Crytek Kiev, зараз онлайн цього шутера у Steam лише 100-500 осіб.

Ну, і якщо в нас вже зараз тиждень S.T.A.L.K.E.R., то порівняємо і максимальний Steam-онлайн усіх ігор серії:

S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля – 113 587 гравців

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl – 2,308

S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat – 1,359

S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky – 889

Цікаво що максимальний онлайн S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl прийшовся на квітень 2022 року, коли GSC Game World перевидала гру в Steam, а S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat на момент оригінального релізу в Steam у 2010 році. S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky показав найбільший онлайн у червні 2021 року.

Оновлення. Додано Secret Neighbor від львівської студії Hologryph та Survarium від київської Vostok Games.