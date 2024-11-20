Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Після провального запуску Battlefield V та катастрофічного старту 2042, Electronic Arts змінює підхід до розвитку франшизи. За повідомленням Insider Gaming, компанія проводить найбільше у своїй історії тестування серед гравців, аби впевнитися, що шоста частина буде готова до релізу.

Як повідомляють джерела, тестування із зовнішніми гравцями відбуваються набагато частіше, ніж у минулих частинах. Компанія збирає рекордну кількість даних та відгуків, проводячи як невеликі тести, так і масштабні ігрові сесії.

Наразі EA та всі чотири студії, що працюють над новою Battlefield, а саме DICE, Motive, Criterion Games та Ripple Effect, намагаються повернутися до Battlefield Community Test Environment. Це система яка дозволяла гравцям протестувати оновлення та нові функції в іграх франшизи до того, як їх випустять в офіційному клієнті.

Раніше також повідомлялося, що над наступною грою у франшизі працює найбільша команда в історії серії. Також у грі будуть “найреалістичніші руйнування в індустрії” та режим для 64 гравців. Загалом розробники вирішили повернутися до основ. Реліз Battlefield 6 запланований на 2025 рік, але точна дата поки невідома.