Редактор Mezha.Media. Олег вже понад 27 років пише про комп'ютери, технології, софт, інтернет, космос, науку, автоперегони та відеоігри.

SCS Software нарешті анонсувала дату релізу чергового розширення мапи Euro Truck Simulator 2. Доповнення Greece, анонсоване понад рік тому вийде 4 грудня 2024 року.

У DLC Greece нас традиційно чекають нові міста, індустрії, природні та штучні пам’ятки, а також схоже велика кількість паромних переправ, бо у доповненні буде не лише континентальна, а й острівна частина Греції. Усього у розширені мапи 15 нових міст, 7 точок огляду та 5 досягнень.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Вартість Euro Truck Simulator 2 – Greece поки ще не оголошена, але варто очікувати її на рівні з попередніми DLC до гри, тобто 370 грн.

Нагадаємо, попереднє розширення мапи гри, Euro Truck Simulator 2 – West Balkans вийшло ще у жовтні 2023 року. За цей час з’явилось цілих три розширення мапи для American Truck Simulator – Kansas, Nebraska та Arkansas.