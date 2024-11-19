SCS Software нарешті анонсувала дату релізу чергового розширення мапи Euro Truck Simulator 2. Доповнення Greece, анонсоване понад рік тому вийде 4 грудня 2024 року.
У DLC Greece нас традиційно чекають нові міста, індустрії, природні та штучні пам’ятки, а також схоже велика кількість паромних переправ, бо у доповненні буде не лише континентальна, а й острівна частина Греції. Усього у розширені мапи 15 нових міст, 7 точок огляду та 5 досягнень.
Вартість Euro Truck Simulator 2 – Greece поки ще не оголошена, але варто очікувати її на рівні з попередніми DLC до гри, тобто 370 грн.
Нагадаємо, попереднє розширення мапи гри, Euro Truck Simulator 2 – West Balkans вийшло ще у жовтні 2023 року. За цей час з’явилось цілих три розширення мапи для American Truck Simulator – Kansas, Nebraska та Arkansas.
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