Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Софі Тернер, британська акторка відома своїми ролями у серіалі “Гра Престолів” / Game of Thrones та у фільмах “Люди Ікс” / X-Men, може зіграти Лару Крофт у майбутньому серіалі “Розкрадачка гробниць” / Tomb Raider для Prime Video. Про це повідомляє Deadline.

Вперше про те, що британська акторка може зіграти відому розкрадачку гробниць повідомлялося у жовтні 2024 року. Тоді йшлося про те, що Софі Тернер проходить кастинг на роль Лари, тепер же видання повідомляє, що акторка вже веде перемовини.

Якщо обидві сторони дійдуть згоди, то Тернер стане третьою акторкою, яка зіграє в екранізаціях Tomb Raider. Раніше роль Лори Крофт у кіно виконували Анджеліна Джолі та Алісія Вікандер.

Amazon замовила новий серіал для Prime Video ще у травні. Тоді ж стало відомо, що сценаристкою і виконавчою продюсеркою шоу стане Фібі Воллер-Брідж – акторка і сценаристка, найбільше відома своєю роботою над серіалом “Погань” / Fealbag.

Зараз Тернер виконує головну роль у британському кримінальному серіалі “Джоан” / Joan, а далі в неї запланована роль у серіалі Haven, який також знімають для Amazon Prime Video.

Нагадуємо, що нещодавно на Netflix відбулася прем’єра анімаційного серіалу “Розкрадачка гробниць: Легенда Лари Крофт” / Tomb Raider: The Legend of Lara Croft. Протягом року також з’являлися деякі подробиці про наступну гру у серії. Зокрема відомо, що видавцем стане Amazon, а гра може отримає відкритий світ, в якому можна буде пересуватися за допомогою мотоцикла.