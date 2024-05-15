Стримінговий сервіс Prime Video оголосив, що він замовив серіал “Розкрадачка гробниць” / Tomb Raider, сценаристкою і виконавчою продюсеркою якого стане Фібі Воллер-Брідж – акторка і сценаристка, відома своєю роботою над серіалом “Погань” / Fealbag.
Серіал з’явиться як частина угоди між Crystal Dynamics та Amazon MGM Studio. Виконавчими продюсерами серіалу є Crystal Dynamics, Фібі Уоллер-Брідж і Дженні Роббінс, Дмитро М. Джонсон, Майкл Шіл і Legendary Television.
“Якби я могла розповісти це собі у підлітковому віці, що це відбувається, я думаю, я вибухнула б. Tomb Raider був значною частиною мого життя, і я відчуваю неймовірну честь представити його на телебаченні з такими пристрасними співавторами. Лара багато значить для мене, як і для багатьох, і я не можу дочекатися, щоб вирушити в цю пригоду”, – сказала Фібі Воллер-Брідж.
Напередодні Amazon Games також підписала угоду з Crystal Dynamics, щоб стати видавцем нової гри Tomb Raider. Вона поки не отримала офіційної назви, але відомо, що це буде пригодницький бойовик для одного гравця у відкритому світі та абсолютно нова глава в історії Лари Крофт.
“Amazon Studios і Amazon Games – неймовірні партнери з величезним охопленням по всьому світу, що дозволяє нам розширити нашу франшизу Tomb Raider кількома новими пригодами та спільною пристрастю до створення неймовірних, розважальних, емоційних вражень для гравців і глядачів у всіх аспектах цього всесвіту. Ці позачасові історії охоплюють усі медіаплатформи, щоб зустріти аудиторію, яка хоче залучитися до Tomb Raider; це важливий крок до нашого майбутнього з фанатами всюди”, – сказав Скот Еймос, керівник студії Crystal Dynamics.
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