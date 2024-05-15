Стримінговий сервіс Prime Video оголосив, що він замовив серіал “Розкрадачка гробниць” / Tomb Raider, сценаристкою і виконавчою продюсеркою якого стане Фібі Воллер-Брідж – акторка і сценаристка, відома своєю роботою над серіалом “Погань” / Fealbag.

Серіал з’явиться як частина угоди між Crystal Dynamics та Amazon MGM Studio. Виконавчими продюсерами серіалу є Crystal Dynamics, Фібі Уоллер-Брідж і Дженні Роббінс, Дмитро М. Джонсон, Майкл Шіл і Legendary Television.

“Якби я могла розповісти це собі у підлітковому віці, що це відбувається, я думаю, я вибухнула б. Tomb Raider був значною частиною мого життя, і я відчуваю неймовірну честь представити його на телебаченні з такими пристрасними співавторами. Лара багато значить для мене, як і для багатьох, і я не можу дочекатися, щоб вирушити в цю пригоду”, – сказала Фібі Воллер-Брідж.

Напередодні Amazon Games також підписала угоду з Crystal Dynamics, щоб стати видавцем нової гри Tomb Raider. Вона поки не отримала офіційної назви, але відомо, що це буде пригодницький бойовик для одного гравця у відкритому світі та абсолютно нова глава в історії Лари Крофт.