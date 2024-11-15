Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Microsoft знову вирішила закрити канал Beta для Windows 10, менш ніж за рік перед повним припиненням підтримки системи. Про це компанія повідомила в блозі до останнього тестового оновлення.

Microsoft перезапустила канал Beta для Windows 10 у червні 2024 року. Тоді компанія заявила, що операційну систему продовжать оновлювати новими функціями, а канал потрібен для їх перевірки перед повноцінним релізом. Однак тепер від нього вкотре відмовляються.

В блозі йдеться про те, що всіх користувачів, які є учасниками інсайдерської програми та використовують Beta, буде автоматично перекинути на стабільний канал. Також компанія продовжить випускати оновлення системи, але чи матимуть вони нові функції невідомо.

Нагадуємо, що офіційна підтримка Windows 10 припиниться 14 жовтня 2025 року, вже менше ніж за рік. Якщо користувачі й надалі захочуть користуватися системою та отримувати оновлення безпеки, їм доведеться платити.