Microsoft вже оголосила, що підтримка Windows 10 закінчиться 14 жовтня 2025 року. Після цього для безпечного користування операційною системою потрібно буде щороку платити. Про це сповіщає The Verge.

Компанія розповіла, скільки саме треба буде платити комерційним організаціям, щоб отримувати Extended Security Updates. Перший рік обійдеться у $61, другий – $122, третій – $244. Якщо організації вирішать почати платити з другого чи третього року, попередні роки також потрібно буде оплатити.

«Розширені оновлення безпеки не є довгостроковим рішенням, а радше тимчасовим мостом. Ви можете придбати ліцензії ESU для пристроїв Windows 10, які не плануєте оновлювати до Windows 11, починаючи з жовтня 2024 року, за рік до завершення дати підтримки», – написали у блог-пості.

Microsoft також пропонує 25% знижку компаніям, які використовують хмарне рішення для оновлення, наприклад, Intune або Windows Autopatch. Для шкіл знижка буде ще більшою, за перший рік треба буде заплатити лише $1, а далі ціна подвоюватиметься.

Компанія поки що не розкрила деталі подальшого використання Windows 10 звичайними користувачами, але пообіцяла поділитися подробицями трохи згодом.

Загалом Microsoft хоче, щоб більше користувачів переходили на Windows 11, проте й тут є проблема, адже нова операційна система має обмеження в тому, на яких пристроях можна оновитися. Через більші вимоги Windows 11 доступна лише для комп’ютерів із процесорами, випущеними після 2018 року.

Станом на березень 2024 року, Windows 10 використовує 67% від усіх користувачів операційної системи Microsoft, водночас Windows 11 використовує лише 27%. За даними StatCounter, в Україні ця різниця ще більша – 81% користувачів використовують Windows 10 і лише 12% – Windows 11.