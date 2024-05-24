Microsoft повідомила, що після 14 жовтня 2025 року більше не випускатиме оновлення безпеки та технічні виправлення для Windows 10.

Компанія раніше повідомляла, що припинить випуск оновлень безпеки для корпоративних клієнтів, але з можливістю продовження їхнього випуску за окрему доплату.

Тепер це стосується і звичайних користувачів. Microsoft запевняє, що комп’ютери з Windows 10 продовжать працювати, але наполегливо радить оновитися до Windows 11.

Windows 10 вийшла 15 липня 2015 року та на момент завершення підтримки пройде понад десять років після її запуску.

Підтримка Windows 8.1 також припинилася через 10 років після релізу. Windows 7 протрималася трохи довше — 11 років.