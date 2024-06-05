Попри те, що Microsoft вже офіційно оголосила про припинення підтримки Windows 10 у жовтні 2025 року, компанія ще не покидає операційну систему, зокрема нещодавно на “десятці” з’явилася підтримка чатбота Copilot.

Тепер компанія також відкриває канал Beta для учасників програми Windows Insider, де тестуватимуть нові функції, перш ніж випускати їх у стабільну збірку операційної системи версії 22H2.

Microsoft зазначає, користувачів Windows 10, чий комп’ютер відповідає технічним вимогам Windows 11, не будуть автоматично оновлювати до нової версії, якщо ті перейдуть на бета-версію ОС, однак якщо перемикатися на канали Canary або Dev, оновлення до Windows 11 буде обов’язковим.

Якщо користувачі випадково перемкнулися на Canary або Dev, у них буде невелике вікно з можливістю відновитися до Windows 10, але щойно воно закінчиться, єдиним шляхом буде повністю перевстановлювати ОС.

Якщо комп’ютер з “десяткою” не відповідає мінімальним системним вимогам Windows 11, опції з каналами Canary та Dev не будуть доступні, а приєднання до каналу Beta не змінить того факту, що підтримка операційної системи припиниться 14 жовтня 2025 року.