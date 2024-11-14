Українська казкова головоломка у всесвіті книг Оксани Були “Туконі: Хранителі Лісу” / Tukoni: Forest Keepers отримала нарешті перші скриншоти. До цього сторінка проєкту містили скриншоти з Tukoni: Prologue безплатної вступної частини гри, яка вийшла ще у 2020 році.
“Минуло трохи часу з нашого останнього оновлення в червні!
Але ми дуже раді повідомити, що робота над “Туконі: Хранителі Лісу” у розпалі!
Сьогодні ми хочемо поділитися частинкою сюжету гри та показати локації й загадки, над якими ми зараз працюємо!
Перед тим, як вирушити у свою важливу магічну подорож, наш головний герой, Мандрівник, зупиниться в Яворі – домі-майстерні всіх лісових Туконі. Там він зустріне старих друзів і опанує декілька важливих умінь, які стануть йому в нагоді.
На завершення хочемо ще раз подякувати гравцям за неймовірну підтримку від самого анонсу нашої гри! Окрема подяка нашим друзям з Secret Mode, які цього року зібрали такий затишний Cozy Quest!
Ми знову вийдемо на зв’язок перед Різдвом, а також очікуйте ще більше новин протягом 2025 року.
З найкращими побажаннями, команда розробників Туконі.” – йдеться в повідомленні розробників на сторінці гри.
Нагадаємо, гра Tukoni: Prologue вийшла у 2020 р. і розроблялася з залученням коштів Українського культурного фонду. Зараз оновлена команда Dream Operator планує випустити повноцінну версію колись у 2025 році. В роботі над “Туконі: Хранителі Лісу” як і в розробці Tukoni: Prologue бере участь геймдізайнер Олексій Фурман, який був залучений до створення ремейка Silent Hill 2.
“Туконі: Хранителі Лісу” – це красива, дуже атмосферна та затишна гра за милим дитячім книжками художниці та письменниці Оксани Були зроблена з душею. І так, гра дуже нагадує за настроєм на механіками класичні ігри Amanita Design і це насправді гарно.
Нагадаємо, “Туконі: Хранителі Лісу” була анонсована у червні 2024 року і має вийти колись у 2025 році на Steam та Epic Games Store, хоча не виключено також реліз на інших платформах.. Гра вже потрапила у Списки бажаного 10 тис. гравців, тож приєднуйтеся.
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