Українська казкова головоломка у всесвіті книг Оксани Були “Туконі: Хранителі Лісу” / Tukoni: Forest Keepers отримала нарешті перші скриншоти. До цього сторінка проєкту містили скриншоти з Tukoni: Prologue безплатної вступної частини гри, яка вийшла ще у 2020 році.

“Минуло трохи часу з нашого останнього оновлення в червні!

Але ми дуже раді повідомити, що робота над “Туконі: Хранителі Лісу” у розпалі!

Сьогодні ми хочемо поділитися частинкою сюжету гри та показати локації й загадки, над якими ми зараз працюємо!

Перед тим, як вирушити у свою важливу магічну подорож, наш головний герой, Мандрівник, зупиниться в Яворі – домі-майстерні всіх лісових Туконі. Там він зустріне старих друзів і опанує декілька важливих умінь, які стануть йому в нагоді.

На завершення хочемо ще раз подякувати гравцям за неймовірну підтримку від самого анонсу нашої гри! Окрема подяка нашим друзям з Secret Mode, які цього року зібрали такий затишний Cozy Quest!

Ми знову вийдемо на зв’язок перед Різдвом, а також очікуйте ще більше новин протягом 2025 року.

З найкращими побажаннями, команда розробників Туконі.” – йдеться в повідомленні розробників на сторінці гри.