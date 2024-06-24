Чарівна українська гра “Туконі: Хранителі Лісу” / Tukoni: Forest Keepers про кумедних мешканців ліса з книжок української художниці Оксани Були потрапила у Списки бажаного 10 тис. гравців. Про це сповіщають самі розробники.

Нагадаємо, що затишна адвентюра “Туконі: Хранителі Лісу” / Tukoni: Forest Keepers – це розширення безплатної гри-прологу Tukoni: Prologue, що вийшла у 2020 р. з залученням коштів Українського культурного фонду. Зараз оновлена команда Dream Operator планує випустити повноцінну версію колись у 2025 році. Гра має отримати текстовий переклад, озвучення тут немає, на 29 мов, звісно ж включно з українською.

Як ми вже зауважували, вважається що Список бажаного / Wishlist дає конверсію в 5% продажів у перший день, 10-20% продажів у перший тиждень і до 60% продажів протягом першого року. Крім того, сам Steam використовує ці цифри для кращої презентації проєкту на сторінках магазину.

Тож, допомагаємо нашим, додаємо “Туконі: Хранителі Лісу” / Tukoni: Forest Keepers у свій Wishlist, бо це дійсно дуже приємний проєкт у дусі класичних ігор Amanita Design.

Також зверніть увагу на ще одну цікаву українську гру у схожому стилі, що вийшла кілька днів тому – Shapik: The Quest.