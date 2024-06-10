Як ми передбачали, автори безплатної української адвентюри “Туконі” / Tukoni, заснованої на книжках у картинках української художниці Оксани Були, анонсували повноцінну велику гру на основі попередніх доробок. Проєкт отримав назву “Туконі: Хранителі Лісу” / Tukoni: Forest Keepers і вже має власну сторінку у Steam.

“Туконі: Хранителі Лісу” – це мила та затишна пригода у намальованому вручну світі, населеному дивовижними та кумедними персонажами. Гравцю, який бере на себе роль духу лісу Туконі, треба буде вирішувати нескладні головоломки, спілкуватися з іншими персонажами, заварювати запашний чай та робити записи у щоденник. Гра підкорює приємною картинкою та казковою атмосферою.

Нагадаємо, перша безплатна версія Tukoni, яка має зараз назву Tukoni: Prologue була створена у 2020 р. з залученням коштів Українського культурного фонду, але на повноцінний проєкт грошей тоді не вистачило. На щастя автори повернулися до цієї ідеї.

“Ідея створити повноцінну гру у всесвіті Туконі була нашою мрією з моменту випуску “Туконі: Пролог” наприкінці 2020 року,” – каже Олексій Фурман, один з засновників студії Dream Operator, яка розробляє гру. – “Ми планували розпочати pre-production гри на початку 2022 року, але змушені були відкласти його на понад рік через повномасштабне вторгнення.”

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“Ми надзвичайно вдячні всім, хто грав, створював та ділився контентом на основі нашої гри “Туконі: Пролог” протягом останніх років. Якщо бути дуже чесними, коли ми випустили гру понад три роки тому, ми не очікували такої вражаючої реакції. Любов гравців до нашої гри – один з найважливіших рушіїв нашої роботи сьогодні”, – додає Олексій.

Студія Dream Operator планує випустити “Туконі: Хранителі Лісу” у 2025 році. Гра буде доступна на Steam та Epic Games Store, але не виключено також реліз на інших платформах.

Гра має отримати текстовий переклад (озвучення тут немає) на 29 мов, звісно ж включно з українською. А ось російської серед них немає. “Туконі: Хранителі Лісу” – це цікавий та самобутній проєкт, тож радимо додати гру до списку бажаного.