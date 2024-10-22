Продюсери "Той, що біжить по лезу 2049" / Blade Runner 2049 подали до суду на Ілона Маска через презентацію роботаксі

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Голлівудська продюсерська компанія Alcon Entertainment, яка брала участь у створенні фільму "Той, що біжить по лезу 2049" / Blade Runner 2049, подала до суду на Ілона Маска. Його звинувачують у порушенні авторських прав, а саме незаконному використанні образів з фільму для просування нового роботаксі Tesla. Про це пише The New York Times.

Відповідачами у позові названі Tesla і Warner Bros. Discovery. Позивачі стверджують, що Alcon відмовила Ілону Маску і компаніям у проханні використовувати кадри з фільму "Той, що біжить по лезу 2049" / Blade Runner 2049 в рамках маркетингового заходу, який відбувся 10 жовтня 2024 року на території компанії Warner. Але Tesla все одно використала кадри з фільму у презентації.

Alcon відмовила Маску в дозволі на використання образів з фільму через його вкрай політизовану, примхливу і свавільну поведінку, яка іноді переходить у мову ворожнечі", — йдеться у позові.

Згідно зі скаргою, під час презентації не використовувалися точні кадри з фільму, але були використані створені штучним інтелектом сцени, які в точності їх копіюють. В кадрах презентації навіть помічено згенерованого двійника Раяна Гослінга.

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Позивачі називають використання інструментів штучного інтелекту "недобросовісним і навмисно зловмисним гамбітом", щоб зробити подію "більш привабливою для глобальної аудиторії й привласнити бренд “Той, що біжить по лезу 2049” для покращення продажів Tesla".

Alcon згадують історію між Скарлетт Йоганссон та OpenAI. За кілька днів до демонстрації нового віртуального асистента OpenAI звернулася до акторки з проханням надати ліцензію на використання її голосу. Вона відмовилася.

Але попри її відмову, голос ChatGPT все одно дуже схожий на голос Йоганссон. Тож компанії довелось доводити, що вони не використовували її голос.