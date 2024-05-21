Акторка Скарлетт Йоганссон заявила, що була “змушена найняти адвоката”, щоб вимагати видалення голосу штучного інтелекту для ChatGPT, який був занадто схожий на її власний. Про це пише Bloomberg.

У своїй заяві вона повідомила, що у вересні отримала пропозицію від гендиректора OpenAI Сема Альтмана озвучити аудіо-функцію для ChatGPT. Але вирішила не брати участь у проєкті “після довгих роздумів і з особистих причин”.

“Він сказав мені, що, на його думку, озвучуючи систему, я зможу подолати розрив між технологічними компаніями та творчими людьми…”, – зауважила акторка.

Нещодавно OpenAI випустив нові аудіоінструменти, одним із яких став голос Sky у ChatGPT. Чимало користувачів звернули увагу на його подібність до голосу Скарлетт Йоганссон. Акторка також сказала, що була шокована.

“Коли я почула випущену демонстраційну версію, я була шокована, розлючена і не вірила, що пан Альтман буде використовувати голос, який звучить так моторошно схоже на мій”, – акцентувала кінозірка.

Водночас Сем Альтман у своїй заяві зауважив, що голос Sky “не належить Скарлетт Йоганссон, і він ніколи не мав на меті бути схожим на її голос”.

“Ми вибачаємося перед пані Йоганссон за те, що ми не змогли порозумітися краще”, – додав гендиректор OpenAI.

Напередодні стало відомо, що OpenAI призупиняє використання у ChatGPT голосу Sky, щоб відреагувати на занепокоєння громадськості.