OpenAI не копіювала голос відомої голлівудської акторки Скарлетт Йоганссон для чат-боту ChatGPT. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на людей, залученими до процесу озвучування, та документи компанії.

Коли торік OpenAI оголосила кастинг для секретного проєкту з озвучування для ChatGPT, то йшлося про кілька вимог. Згідно з ними, актори не повинні бути членами профспілок, їм має бути від 25 до 45 років, а їхні голоси мають бути теплими, привабливими і харизматичними.

При цьому видання зауважує, що компанія зі штучного інтелекту не вимагала створення клону акторки Скарлетт Йоганссон. Крім цього, акторку для озвучування голосу Sky найняли за кілька місяців до пропозиції, яку зробили Скарлетт Йоганссон.

Також у The Washington Post додали, що природний голос акторки, яка озвучила Sky, звучить ідентично штучному голосу ChatGPT.

Як відомо, скандал розгорівся через подібність штучного голосу Sky у ChatGPT до голосу кінозірки. Громадськість звернула на це увагу, і OpenAI вирішила припинити використання голосу Sky.

Тим часом акторка також відреагувала на ситуацію. За її словами, вона шокована та була змушена найняти адвоката. Також Скарлетт Йоганссон розповіла, що торік гендиректор OpenAI пропонував їй озвучити аудіо-функцію для ChatGPT, але вона відмовилася від ініціативи.

Сем Альтман натомість сказав, що голос Sky не належить акторці і не мав на меті бути схожим на Скарлетт Йоганссон.

Акторська гільдія SAG-AFTRA стала на бік акторки та підтримала її в цій ситуації. Реакція гільдії важлива, адже під час переговорів із голлівудськими студіями вона захищала акторів від використання ШІ.