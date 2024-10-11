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Ілон Маск показав Tesla Cybercab: роботаксі для двох пасажирів без керма та педалей дешевше $30 000

Ілон Маск показав Tesla Cybercab: роботаксі для двох пасажирів без керма та педалей дешевше $30 000
Tesla Cybercab
Мирослав Трінько Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
11 жовтня 2024, 09:33
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Через кілька років різних чуток і витоків, генеральний директор Tesla Ілон Маск показав новий електромобіль з функцією самокерованого водіння.

Новинка отримала назву Cybercab. Це спеціально сконструйований автономний транспортний засіб. Машина отримала футуристичний дизайн у стилі Cybertruck з дверима, що відкриваються вгору (по типу ”крило чайки”) та маленькою кабіною, в якій вистачає місця лише для двох пасажирів. В прототипі нема керма, педалей та розетки. За словами Маска, транспортний засіб індуктивно заряджатиметься бездротовим способом.

Tesla Автопілот Анонси Безпілотні автомобілі Роботаксі Cybercab
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