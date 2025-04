Ілон Маск показав Tesla Cybercab: роботаксі для двох пасажирів без керма та педалей дешевше $30 000

Через кілька років різних чуток і витоків, генеральний директор Tesla Ілон Маск показав новий електромобіль з функцією самокерованого водіння.

Новинка отримала назву Cybercab. Це спеціально сконструйований автономний транспортний засіб. Машина отримала футуристичний дизайн у стилі Cybertruck з дверима, що відкриваються вгору (по типу ”крило чайки”) та маленькою кабіною, в якій вистачає місця лише для двох пасажирів. В прототипі нема керма, педалей та розетки. За словами Маска, транспортний засіб індуктивно заряджатиметься бездротовим способом.

NEWS: Tesla has just released brand new 4K images of its Cybercab.

Below is a thread of them all 🧵 pic.twitter.com/oqfsYetJ8m

Маск також стверджує, що автономні автомобілі будуть в 10-20 разів безпечнішими, ніж транспортні засоби, керовані людиною. Проїзд на них може коштувати всього $0,20 за милю (приблизно 1.6 км), в порівнянні з $1 за милю для міських автобусів. На жаль інших подробиць про Cybercab поки нема.

Tesla планує запустити повністю автономне водіння в Техасі та Каліфорнії наступного року, а виробництво Cybercab — у 2026 або 2027 році. Ціна авто становитиме менше ніж $30 000.