Microsoft вже офіційно оголосила, що підтримка Windows 10 припиниться 14 жовтня 2025 року, однак для користувачів, які не хочуть прощатися з операційною системою, є варіант – платити компанії за подальші оновлення безпеки у вигляді Extended Security Updates.

Проте, як повідомляє Tom’s Harwdare, платити можна буде не лише Microsoft, адже є ще одна компанія, яка запропонує платні оновлення безпеки – 0Patch. Постачальник мікропатчів 0Patch гарантує оновлення до мінімум 2030 року та робить це дешевше.

Оновлення безпеки для Windows 10 від Microsoft обійдеться компаніям у $427 за три роки, водночас 0Patch пропонує оновлення за $27 на рік за Pro версію та $37 на рік за Enterprise версію, що значно дешевше аніж пропозиція від техгіганта. Провайдер навіть пропонує версію з безплатними оновленнями.

0Patch, серед іншого, також пропонує оновлення безпеки, які виходять швидше та не потребують перезавантаження комп’ютера. Вони виправляють всі ті ж проблеми, що Microsoft, а інколи навіть знаходять нові вразливості та помилки швидше за компанію.

Є й варіант, що до жовтня 2025 року такі послуги знадобляться дуже обмеженій кількості користувачів, адже частка Windows 11 вже досягла 29,7%, хоча Windows 10 й залишає за собою велике лідерство, системою користується 66,1% користувачів.