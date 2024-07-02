Windows 11 наближається до своєї третьої річниці з моменту запуску та досягла історичного максимуму користувачів — майже 30% усіх комп’ютерів із Windows зараз працюють під управлінням Windows 11, принаймні за даними аналітичної компанії Statcounter, пише TechRadar.

Це може здатися не дуже великим показником – чесно кажучи, так воно і є – але це помітне покращення. Частка Windows 11 на ринку становить 29,7%, а Windows 10 все ще користується переважна більшість – 66,1%.

Зазвичай, коли нова операційна система з’являється, вона отримує широке розповсюдження. Проте у випадку Windows 11 виходить лише по 10% користувачів за рік присутності на ринку, попри всі її додаткові переваги та функції штучного інтелекту.

Для багатьох очевидно, що така непопулярність серед користувачів зумовлена високими системними вимогами, які виключають старіші процесори та машини без TPM.

Крім того, Windows 11 отримала велику кількість досить спірних оновлень. Система отримує все більше “рекомендацій”, зашитих у користувацький інтерфейс.

Крім того, немає великої різниці між Windows 10 і Windows 11 для людей, які не надто переймаються питаннями штучного інтелекту або Copilot (а Copilot є в Windows 10, навіть якщо всі інші функції штучного інтелекту від Microsoft відсутні).

Зростання кількості користувачів Windows 11 може бути зумовленим покупкою нових комп’ютерів. Вам буде важко знайти новий настільний комп’ютер або ноутбук із Windows, який не працює під управлінням Windows 11, а даунгрейд системи для багатьох просто не вартий зусиль.