Apple активно працює над тим, щоб додати Apple Intelligence у Vision Pro, але це станеться не швидко і точно не цього року. Про це йдеться новому звіті від Bloomberg.

Гарнітура змішаної реальності має достатньо оперативної пам’яті – 16 ГБ, а отже цілком може підтримувати нативні функції на основі штучного інтелекту. Зокрема гарнітура може отримати розумні сповіщення, інструменти для набору тексту, ChatGPT та оновлену Siri.

Як пише Марк Гурман, додавання Apple Intelligence не буде викликом для інженерів компанії, оскільки visionOS є варіацією iPadOS. Більше роботи буде у команди дизайнерів, яким належить інтегрувати наявні функції так, щоб вони відповідали вигляду системи.

Гурман також зазначає, що ще одним занепокоєнням Apple є можливість перенавантажити сервери, які використовуються для функій ШІ. Він визначає це як одну з головних причин, чому функції Apple Intelligence з’явилися на обмеженій кількості пристроїв. Проте з Vision Pro це не буде проблемою, адже не так багато пристроїв було продано.